scorecardresearch
 

Feedback

अमेरिका में फिर मास शूटिंग, पार्टी कर रहे लोगों पर गोलीबारी, 2 की मौत

अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक बार फिर मास शूटिंग हुई है. इससे पहले सितंबर में भी इसी इलाके में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी.

Advertisement
X
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मास शूटिंग (Photo: Screengrab)
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में मास शूटिंग (Photo: Screengrab)

अमेरिका में एक बार फिर मास शूटिंग का मामला सामने आया है. नॉर्थ कैरोलिना में वीकेंड पार्टी के दौरान हुई शूटिंग में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए.

यह घटना नॉर्थ कैरोलिना के मैक्सटन में हुई. यह इलाका साउथ कैरोलिना के पास है. रॉबेसन काउंटी के शेरिफ बर्निस विल्किंस के ऑफिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस घटना में 13 लोगों को गोलियां लगी. फिलहाल घटना पर काबू पा लिया गया है.

्

सम्बंधित ख़बरें

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग संग ट्रंप की मीटिंग पर होंगी सबकी नजरें (Photo: AP)
'पुतिन को रोकने में मदद करें', जिनपिंग से मुलाकात से पहले बोले ट्रंप 
US_India_Deal_Sweet_Corn
US-India ट्रेड डील की अटकलों से क्यों टेंशन में आए भारतीय किसान? 
अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए (File Photo: Reuters)
क्रिप्‍टो में गेम... US का $35 ट्रिलियन कर्ज होगा खत्‍म? रूस का गंभीर आरोप 
India US Trade Deal
भारत-अमेरिका में होगी डील?.. लेकिन किसानों को सता रहा ये डर, तगड़ा होगा नुकसान!  
US President Donald Trump leaves for a five-day Asia tour
'उठाऊंगा ताइवान और जिम लाई का मुद्दा', ट्रंप ने सेट किया जिनपिंग संग बातचीत का एजेंडा  

बयान में बताया गया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई. मृतकों और घायलों के नाम जारी नहीं किए गए. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. 

शनिवार तक मृतकों और घायलों के नाम जारी नहीं किए गए थे और किसी भी गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की गई थी.

बता दें कि इससे पहले 28 सितंबर को नॉर्थ कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि 8 लोग घायल हो गए थे. हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया था. ये घटना साउथपोर्ट यॉट बेसिन इलाके में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी रेस्तरां और पब में हुई थी.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement