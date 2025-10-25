अमेरिका में फिर मास शूटिंग, पार्टी कर रहे लोगों पर गोलीबारी, 2 की मौत

अमेरिका में एक बार फिर मास शूटिंग का मामला सामने आया है. नॉर्थ कैरोलिना में वीकेंड पार्टी के दौरान हुई शूटिंग में दो लोगों की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए.

यह घटना नॉर्थ कैरोलिना के मैक्सटन में हुई. यह इलाका साउथ कैरोलिना के पास है. रॉबेसन काउंटी के शेरिफ बर्निस विल्किंस के ऑफिस की ओर से जारी बयान में बताया गया कि इस घटना में 13 लोगों को गोलियां लगी. फिलहाल घटना पर काबू पा लिया गया है.

बयान में बताया गया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले लगभग 150 से ज्यादा लोगों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई. मृतकों और घायलों के नाम जारी नहीं किए गए. इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है.

बता दें कि इससे पहले 28 सितंबर को नॉर्थ कैरोलिना में एक रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी जबकि 8 लोग घायल हो गए थे. हमलावर फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया था. ये घटना साउथपोर्ट यॉट बेसिन इलाके में स्थित अमेरिकन फिश कंपनी रेस्तरां और पब में हुई थी.

