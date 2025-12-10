scorecardresearch
 
US मिलिट्री ने वेनेज़ुएला की खाड़ी के ऊपर 2 फाइटर जेट उड़ाए, ट्रंप ने क्या कहा?

यूएस नेवी के F/A-18 जेट्स ने इंटरनेशनल एयरस्पेस में रहते हुए वेनेज़ुएला की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरी. यह उड़ान US मिलिट्री की बड़ी तैयारी और ड्रग-स्मगलिंग बोट्स पर चल रहे हमलों के बीच हुई है.

वेनेज़ुएला के ऊपर उड़े US जेट्स (File Photo: ITG)
US मिलिट्री ने मंगलवार को नेवी के दो F/A-18 फाइटर जेट्स को वेनेज़ुएला की खाड़ी के ऊपर उड़ाया. एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट में इस बात का जानकारी मिली है. ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के निकोलस मादुरो के खिलाफ प्रेशर कैंपेन शुरू करने के बाद से यह देश के एयरस्पेस के सबसे करीब अमेरिकी वॉरप्लेन आए हैं.

पब्लिक फ्लाइट-ट्रैकिंग वेबसाइट्स ने जेट्स को 30 मिनट से ज़्यादा समय तक पतली खाड़ी के ऊपर चक्कर लगाते हुए दिखाया – यह पानी का एक हिस्सा है जो वेनेज़ुएला से लगता है और सिर्फ़ लगभग 150 मील तक फैला है।

एक अमेरिकी डिफेंस अधिकारी ने कन्फर्म किया कि एयरक्राफ्ट एक रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ाए गए थे और वे इंटरनेशनल एयरस्पेस में थे. एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, अधिकारी ने यह नहीं बताया कि जेट हथियारबंद थे या नहीं, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि फ्लाइट का मकसद उकसाना नहीं था.

अमेरिका ने पहले भी इस इलाके में B-52 और B-1 बॉम्बर भेजे थे, लेकिन वे एयरक्राफ्ट किनारे से काफी दूर रहे. मंगलवार की फ्लाइट ने अमेरिकी मिलिट्री प्लेन को हाल के सालों में किसी भी समय की तुलना में वेनेज़ुएला के इलाके के और करीब ला दिया.

यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है, जब US दशकों में अपनी सबसे बड़ी रीजनल मिलिट्री प्रेजेंस बना रहा है और कैरिबियन और पूर्वी पैसिफिक में संदिग्ध ड्रग-स्मगलिंग बोट्स पर जानलेवा हमलों का विवादित कैंपेन जारी रखे हुए है.

सितंबर की शुरुआत से, 22 हमलों में करीब 87 लोग मारे गए हैं. यह घटना अब कानून बनाने वालों की जांच का मुद्दा बन गई है.

वीडियो जारी किया जाएगा या नहीं?

डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने मंगलवार को सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो के साथ कांग्रेस के नेताओं को जानकारी दी, क्योंकि सांसदों ने बोट हमलों की बिना एडिट की हुई फुटेज की मांग की थी. हेगसेथ ने कहा कि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वीडियो जारी करने हैं या नहीं.

ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन को कार्टेल से लड़ने के लिए ज़रूरी बताया है और कहा कि US ड्रग तस्करों के साथ हथियारों की लड़ाई में लगा हुआ है और चेतावनी दी है कि जल्द ही ज़मीन पर हमले होने वाले हैं. हालांकि, उन्होंने कोई खास जानकारी नहीं दी है.

Flightradar24 ने कहा कि F/A-18s मंगलवार को उसके प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा ट्रैक किए गए एयरक्राफ्ट थे, क्योंकि यूज़र्स ने रियल टाइम में जेट को वेनेज़ुएला के पानी के पास उड़ते देखा.

वेनेजुएला के लिए ट्रंप की सख्ती... 

डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को पोलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में काराकास के लिए और भी सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के 'दिन अब गिने-चुने रह गए हैं' और अमेरिकी ज़मीनी सैनिकों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया. जब उनसे पूछा गया कि क्या US सेना भेज सकता है, तो ट्रंप ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी. उन्होंने कहा, “मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं यह बात एक तरह से या दूसरी तरह से नहीं कहूंगा." उन्होंने यह भी कहा कि उनका मिलिट्री स्ट्रैटेजी बताने का कोई इरादा नहीं है.

जब ट्रंप से सीधे पूछा गया कि मादुरो को हटाने के लिए वह किस हद तक जाने को तैयार हैं, तो ट्रंप ने फिर मना कर दिया. उन्होंने रिपोर्टर से कहा, "मैं ऐसा नहीं कहना चाहता." लेकिन जब सवाल किया गया, "लेकिन आप उन्हें बाहर देखना चाहते हैं?" ट्रंप ने इस पर जवाब दिया, "उनके दिन अब गिने-चुने रह गए हैं."

यह कमेंट ऐसे वक्त में आया है, जब वॉशिंगटन और काराकास के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन ने कैरिबियन और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में कथित ड्रग-स्मगलिंग नावों पर कई जानलेवा हमले किए हैं और ट्रंप ने इशारा किया है कि बहुत जल्द एक ज़मीनी ऑपरेशन हो सकता है.

