Career Rashifal 9 December 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले योजनाओं को आगे बढ़ाएं, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि वालों के लिए आज कामकाज बेहतर बना रहेगा.पेशेवरों से तालमेल मजबूत होगा और अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा.कारोबार में तेजी बनी रहेगी और आप करियर में रुटीन के साथ आगे बढ़ेंगे.प्रबंधकीय सफलता आपको उत्साहित रखेगी और दिन उत्पादक साबित होगा.

और पढ़ें

वृष:वृष राशि के जातकों के लिए कामकाजी संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.मुलाकातों और बातचीत में उत्साह दिखेगा.प्रदर्शन असरदार रहेगा और करियर की गति बढ़ेगी.साख और सम्मान में वृद्धि होगी.आर्थिक प्रयास आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा.

मिथुन: मिथुन राशि वालों के लिए आज कार्य और व्यापार अनुकूल रहेंगे.हर तरफ शुभता बनी रहेगी और आप अनुकूलता का अच्छा लाभ उठाएंगे.वाणिज्यिक मामलों में निरंतरता बनाए रखेंगे.वचन निभाने की आपकी आदत आपको और विश्वसनीय बनाएगी.कारोबार में जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं.

कर्क: कर्क राशि के लिए करियर में गति दिखेगी.व्यापार में इच्छित सफलता मिलने के योग हैं.पैतृक मामलों में सकारात्मक स्थितियां बनेंगी.आप निसंकोच सक्रियता बनाए रखेंगे और कार्य विस्तार पर जोर देंगे.अनुकूल माहौल का पूरा लाभ मिलेगा और फोकस लक्ष्य पर टिका रहेगा.

सिंह: सिंह राशि वालों के लिए कार्य और व्यापार पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है.लाभ सामान्य रहेगा, लेकिन काम का विस्तार संभव है.सहकर्मियों के साथ सहयोगपूर्ण वातावरण रहेगा.मेहनत और लगन के दम पर कार्य बनेंगे.अपनी क्षमता से बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

Advertisement

कन्या: कन्या राशि के जातकों को आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं.सबका सहयोग मिलेगा और करियर की स्थिति उम्मीद के अनुरूप रहेगी.व्यापार में सकारात्मकता बनी रहेगी.लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पण बढ़ेगा.कार्यक्षेत्र में समय देना लाभदायक होगा और अवसरों को भुना सकेंगे.

तुला: तुला राशि वालों के लिए कामकाजी सहयोग मजबूत रहेगा.वरिष्ठों का साथ मिलेगा और करियर-कारोबार में गति आएगी.आर्थिक विषय उम्मीद के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.लाभ सामान्य से बेहतर रहेगा.भौतिक सुविधाएं और संसाधन बढ़ सकते हैं.सहकर्मियों का समर्थन आपका मनोबल बढ़ाएगा.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातक कारोबारी चर्चाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.अधिकांश मामले सकारात्मक रहेंगे.कारोबार में तेजी बनी रहेगी और आप अनुभव व कौशल का लाभ उठाएंगे.लाभ की स्थिति मजबूत होगी और लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी.

धनु: धनु राशि के लोगों को जिम्मेदारों की बात सुननी होगी.सबके प्रति सीखने और सलाह का भाव रखना लाभ देगा.अनावश्यक जोखिम से बचें.कारोबार में स्मार्ट वर्किंग अपनाएं.लंबित मामलों में जल्दबाजी न करें.करीबियों का समर्थन मिलेगा, जो काम आसान करेगा.

मकर: मकर राशि के जातकों के लिए उद्योग-व्यापार में सहयोग बना रहेगा.जल्दबाजी से बचें और योजनाओं को गति दें.टीमवर्क तेज होगा और सौदेबाजी में आप बेहतर साबित होंगे.योजनाओं को आगे बढ़ाने का समय है और पेशेवरता आपके काम आएगी.

कुंभ: कुंभ राशि वालों को कामकाज में अतिउत्साह से बचना चाहिए.प्रतिफल अपेक्षित रहेगा, मगर जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है.व्यर्थ बातों से दूर रहें.नौकरीपेशा लोगों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और करियर-व्यापार की जिम्मेदारियों पर ध्यान देने से परिणाम बेहतर मिलेंगे.

Advertisement

मीन: मीन राशि के जातक कार्ययोजनाओं में पेशेवर रूप से प्रभावी रहेंगे.सबके सहयोग से काम आगे बढ़ेगा.लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा और प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.कामकाजी प्रयासों में सक्रियता रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण प्रगति संभव है.

---- समाप्त ----