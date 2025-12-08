scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 9 दिसंबर 2025: मंगलवार के दिन कन्या राशि वालों को मिलेंगे नए आर्थिक अवसर, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 9 दिसंबर 2025, Horoscope Today: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यावसायिक दूरदर्शिता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे.

मेष: मेष राशि के जातक पारिवारिक जुड़ाव में वृद्धि करेंगे. घरवालों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास बढ़ाएंगे. निजी संबंधों में सुधार की कोशिश रखें. प्रबंधकीय एवं प्रशासकीय मामलों में उत्साह बना रहेगा. सक्रियता बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूत रखें. घर परिवार से करीबी बढ़ेगी. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. जरूरी बात साझा कर सकते हैं. सबके प्रति स्नेह का भाव रखें. पैतृक विषय प्राथमिकता में रहेंगे. बहस विवाद की स्थिति में असहज वातावरण बनने की आशंका है.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. पूर्वाग्रह से बचें. 
-------

वृष: वृष राशि के लोगों को लोगों से संपर्क संवाद बढ़ाने के अवसर बनेंगे. स्वजनों संग मेल मुलाकात का लाभ उठाएंगे. भाईचारे पर जोर होगा. साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषयों को गति देंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. व्यक्तित्व संवारें.
-------

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के विविध प्रयास उचित परिणाम पाएंगे. उपलब्धियां बढ़त पर रहेंगी. घर परिवार में खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. अतिथिजनों का आगमन बना रहेगा. परिजनों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सभी का समर्थन पाएंगे. आपसी विश्वास बढ़ेगा. उचित अवसर पर अपनी राय रखें. परस्पर सहयोग को बल मिलेगा. व्यर्थ की बातों से बचें. प्रबंधन प्रशासन बढ़ाएंगे. जीवन आनंदमय रहेगा. स्वास्थ्य व व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता रहेगी. कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे. लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. आर्थिक अनुशासन बनाए रखेंगे. बचत बैंकिग पर जोर रखेंगे.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: बादामी

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. आदरभाव बनाए रखें.
-------

कर्क: कर्क राशि के लोगों को रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा. नवाचार पर फोकस बनाए रखेंगे. पेशेवर कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. लाभ प्रतिशत अपेक्षित बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा और साख में वृद्धि होगी. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे. साझीदारी में सफल होंगे. विभिन्न प्रयासों में तेजी बनाए रहेंगे. कला कौशल को बल मिलेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. रुटीन संवारें.
-------

सिंह: सिंह राशि के जातकों को करियर कारोबार के मामलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए. धोखेबाजों की सक्रियता से लाभ प्रभावित हो सकते हैं. निवेश के मामलों में सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाएंगे. कारोबारी सहज गति से आगे बढ़ें. पेशेवरता से काम लें. लेनदेन में सावधानी बरतें. नियम निरंतरता रखें. दान धर्म में रुचि रहेगी. विभिन्न कार्यों में सजगता बढ़ाएंगे. घर में सामंजस्य रहेगा. उधार से बचें. बजट बनाकर आगे बढ़ें. खर्च और निवेश का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

आज का उपाय: महाबली महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. बड़बोलेपन से बचें. 
-------

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आर्थिक अवसरों को भुनाने की कोशिश बनाए रखनी चाहिए. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यावसायिक दूरदर्शिता का लाभ उठाएंगे. प्रबंधकीय सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावी रहेंगे. स्पर्धा में अच्छा करेंगे. विस्तार योजनाएं गति लेंगी. सूझबूझ से काम लेंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. विस्तार की सोच रखेंगे. शुभ सूचना प्राप्त होगी. आवश्यक कार्यों को तेजी दिखाएंगे. योजनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. शुभता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.

शुभ अंक: 3, 5 और 9

शुभ रंग: गुड़ समान

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. लक्ष्य बनाए रखें.

तुला: तुला राशि के जातकों को पेशेवरों को जिम्मेदारों व अधिकारियों का समर्थन मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. प्रबंधन के मामले संवारेंगे. करियर कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों में करीबी आएगी. पैतृक मामलों में संवार बनी रहेगी. सफलताओं उत्साहित रहेंगे. परिवार मे आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को बल मिलेगा. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 3, 6 और 9

शुभ रंग: शहद समान

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. सहयोग बढ़ाएं.
-------

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को भाग्य की प्रबलता से चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. प्रबंधन के प्रयास सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर रहेगी. आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाएंगे. कार्ययोजनाएं संवरेंगी. अनुभवियों की सीख सलाह रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को गति देंगे. सबसे मेलजोल रखेंगे. आस्था अध्यात्म बढ़त पर रहेगा. सामाजिक विषयों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत रहेगा. चर्चा में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लंबित विषय पक्ष में हल होंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. पेशेवर प्रभाव और आकर्षण बढ़ाने में सफल होंगे.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. तीर्थ जाएं.
-------

धनु: धनु राशि के जातकों को कामकाज में धैर्य बनाए रखना चाहिए. पेशेवर मामलों में निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएं. लोगों से किए वादे पूरे करने के प्रयास बनाए रखेंगे. सेहत संबंधी बातों को अनदेखा न करें. लेनदेन में लापरवाही न बरतें. वाणी व्यवहार में सहजता सजगता बढ़ाएं. कार्यव्यवस्था में विश्वास रखें. स्वास्थ्य के संकेतों को नजरअंदाज न करें. परिजनों से बनाकर चलें. संवाद वार्ता में गंभीरता दिखाएं. सहनशीलता बनाए रहें. रह न सहन प्रभावी रहेगा. जिद में न आएं. अधिक भार न उठाएं.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: महाबली महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान व प्रयोग करें. अनजान से दूर रहें.
-------

मकर: मकर राशि के लोगों को साझीदारी को बेहतर बनाए रखना चाहिए. कामकाज में अनुकूलन रहेगा. वित्तीय गतिविधियों में प्रभावी रहेंगे. निजी जीवन में शुभता का प्रतिशत बढ़ेगा. उद्योग व्यापार से जुड़ेंगे. सोच बड़ी रखें. कार्य विस्तार के अवसर भुनाएं. चर्चा में शामिल रहें. परस्पर सहयोग का भाव बना रहेगा. नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा. विविध मामले संवरेंगे. लेनदेन में प्रभावी रहेंगे. कामकाजी परिस्थितियां में संतुलन बढ़ाएंगे. सूझबूझ व सहकारिता से आगे बढ़ेंगे. मित्रों से संबंध घनिष्ठ होंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 8 और 9

शुभ रंग: अंजीर समान

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. परस्पर सहयोग की भावना रखें.
-------

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को परिश्रम से परिणामों को संवारना चाहिए. कामकाज का स्तर बेहतर बनाए रखेंगे. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. उधार के लेनदेन से बचें. सूझबूझ और स्पष्टता बढ़ाएं. अनुबंधों का पालन करें. सेवा क्षेत्र प्राथमिकता में रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखें. कर्मठता बनी रहेगी. आय-व्यय ऊंचा रहेगा. निवेश पर जोर रखेंगे. आर्थिक मामलों में व्यस्त रहेंगे. कामकाजी पक्ष रुटीन रहेगा. पेशेवर मामलों में गति रहेगी. महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रखें.

शुभ अंक: 3, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. मिष्ठान्न बांटें. तथ्य रखें.

मीन: मीन राशि के लोगों को बचपन के मित्रों और शुभचिंतकों से तालमेल बढ़ाना चाहिए. पेशेवर तथ्यों पर भरोसा बनाए रखें. आर्थिक उन्नति में उछाल आएगा. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में शुभता और सम्मान रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करें. कार्यगति उम्मीद से बेहतर रहेगी. समय का प्रबंधन रखेंगे. योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त करेंगे. निजी संबंधों में सुधार होगा. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. मित्रों का सहयोग समर्थन पाएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. कार्यक्षमता बढ़त पर रहेगी.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: महावीर बजरंगबली जी की पूजा वंदना करें. ओम् हनुमते नमः का जाप करें. लाल वस्तुएं दान करें. अनुशासन रखें.

---- समाप्त ----
