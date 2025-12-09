scorecardresearch
 
Aaj ka Love Rashifal 9 December 2025: सिंह राशि वाले मित्रों का विश्वास जीतें, जानें कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

Aaj ka Love Rashifal 9 December 2025 (लव राशिफल): सिंह राशि वाले सबका साथ सहयोग बढ़ाएं. करीबियों से बनाकर चलें. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतें.

मेष- व्यक्तिगत विषयों में रुचि बढ़ेगी. अपनों का समर्थन जुटाने पर बल रहेगा. रिश्तों पर ध्यान देंगे. अपनों के साथ वादविवाद में नहीं पड़ें. स्पष्टता से बात कहें. मित्रों से भेंट होगी. प्रियजन सहयोगी होंगे. बड़ों की सलाह का सम्मान रखें. सबके हित का ख्याल रखें. रिश्तों में विनम्रता बनाए रहें.

वृष- प्रेम स्नेह बढ़ा हुआ रहेगा. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में उचित निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हांगे. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. प्रियजन से भेंट होगी.

मिथुन- कुल परिवार से संबंध मजबूत होंगे. करीबी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संवाद बनाए रखेंगे. प्रियजनों को मान सम्मान रखेंगे. संस्कारां पर बल देंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. भावनात्मक चर्चा से जुड़ेंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में बेहतर रहेंगे. पहल का भाव रखेंगे.

कर्क- मन के मामलों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. रिश्ते निभाने की सोच रहेगी. चहुंओर शुभता रहेगी. भावनात्मक संबधों में करीबी आएगी. प्रियजनों के साथ स्मरणीय पल बिताएंगे. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. स्नेह व सहयोग बनाए रखेंगे. साझा भावना रखेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

सिंह- रिश्तेदारों को सम्मान दें. बड़ों आदर बनाए रखें. सबका साथ सहयोग बढ़ाएं. करीबियों से बनाकर चलें. निजी संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा. प्रियजनों की अनदेखी न करें. पारिवारिक गतिविधियों में सक्रिय रहें. भावनात्मक चर्चा में सतर्क रहें. प्रतिष्ठा बनी रहेगी. मित्रों का विश्वास जीतें.

कन्या- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. प्रेमीजन स्मरणीय पल बिताएंगे. चर्चा संवाद के सुखद अवसर बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. अपनों का समर्थन पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मित्रों को समय देंगे. शुभचिंतकों से भेंट होगी. भावनात्मक प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

तुला- प्रियजनों के साथ भ्रमण के अवसर बनेंगे. प्रेम संबंधों में सूझबूझ से काम लेंगे. रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. अपनों से तालमेल बढ़ेगा. परिजनों से सुख सौख्य साझा करेंगे. समता समन्वय से आगे बढ़ेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. भेंट मुलाकात हितकर रहेगी. मन के मामले सुखद होंगे.

वृश्चिक- मन की बात साहस व सूझबूझ से कह पाएंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंंगे. प्रियजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. करीबियों में भरोसा बढ़ेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामले मजबूत बनाएंगे. स्वजनों संग भ्रमण पर जाएंगे.

धनु- भावनात्मक पक्ष सामान्य रहेगा. रिश्तेदारों से दबाव बना रह सकत है. प्रियजनों से भेंट होगी. सभी के प्रति स्नेह रखेंगे. साख सम्मान बने रहेंगे. कुल कुटुम्ब से करीबी बढ़ेगी. संबंधों में सतर्क रहेंगे. रक्त संबंधों में सुधार होगा. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें.

मकर- दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा. घ्र में प्रेम और स्नेह बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. संबंधों में ऊर्जा बनी रहेगी. प्रियजन से भेंट होगी. निजी मामलों में बेहतर रहेंगे. मित्रों का विश्वास पाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

कुंभ- भावनात्मक संबंधों में सहजता से काम लेंगे. भेंट वार्ता में दिखावे से बचें. करीबियों का ख्याल रखें. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रियजनों की व्यर्थ बातों को अनदेखा करें. विनय विवेक बनाए रखें. अपनों से बहस से बचें. सजगता बनाए रहें. प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. वाणी व्यवहार पर अंकुश रखें.

मीन- प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. भावनात्मक संवाद में सहज रहेंगे. प्रेम प्रदर्शन में आगे रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. सुख सौख्य से समय बिताएंगे. निजी विषयों में प्रभावी रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे. परिजनों से मिलने में रुचि रहेगी. आशंकाएं दूर होंगी.

