Arthik Rashifal 9 दिसंबर 2025: कुंभ राशि वाले खर्च-निवेश पर अंकुश रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Arthik Rashifal 9 December 2025 (आर्थिक राशिफल): कुंभ राशि वालों की आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् बनी रहेगी. नीति नियम बनाए रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. धूर्तों से दूरी बनाएं.

मेष- आर्थिक लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ाने पर जोर होगा. भवन वाहन में सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. विविध मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधा संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा.

मिथुन- कीमती भेंट मिल सकती है. लाभ अपेक्षा से अच्छा बना रहेगा. आर्थिक अनुशासन बनाए रखेंगे. बचत बैंकिग पर जोर रखेंगे. लेनदेन के मामलों पर फोकस रहेगा. लाभ में वृद्धि होगी.

कर्क- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. कारोबारी स्तर पर बड़ा सोचेंगे. प्रयासों में प्रभावी रहेंगे. विविध प्रयासों में सफल होंगे. उच्च उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं. धनधान्य संवरेगा. आय के नए स्त्रोत बनेंगे.

सिंह- आर्थिक स्थिति साधारण रहेगी. बजट बनाकर निवेश करें. लेनदेन में सजगता बढ़ाएं. व्यवस्था का पालन बढ़ाएं. न्यायिक विवाद में हड़बड़ी से बचें. वित्तीय मामले नियंत्रण से बाहर रह सकते हैं.

कन्या- पेशेवरता व कार्य कुशलता बढ़ेगी. विभिन्न लाभकारी योजनाएं संवरेंगी. तेज परिणाम उत्साहित रखेंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा. रचनात्मकता पर जोर रखेंगे.

तुला- रुका हुआ धन प्राप्त होगा. पैतृक पक्ष से लाभ होगा. वित्तीय फैसलों पर फोकस रहेगा. प्रशासन के क्षेत्र में इच्छित लक्ष्य पाएंगे. भवन वाहन के प्रयास संवरेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण प्रयास पक्ष में बनेंगे.

वृश्चिक- लाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. करियर व्यापार में ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. यात्रा होगी. सभी का सहयोग मिलेगा. सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे.

धनु- आय सामान्य रहेगी. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. विरोधियों से सजगता बनाए रहें. जरूरी सूचना मिलना संभव है. अतिश्रम करने से बचाव रखें. अड़चनों पर अनुशासन से अंकुश लगाएं. धूर्त की बातों में न आएं.

मकर- आर्थिक प्रतिफल अपेक्षा से अच्छा रहेगा. स्थायित्व बढ़ेगा. विविधि उपलब्धियों में वृद्धि होगी. औद्योगिक मामलों को संवारेंगे. कार्ययोजनाओं को बल मिलेगा. स्थायित्व पर जोर होगा. भूमि भवन के कार्य बनेंगे.

कुंभ- बजट व लक्ष्य पर फोकस रहेगा. आर्थिक मामलों में आय पूर्ववत् बनी रहेगी. नीति नियम बनाए रखेंगे. रुटीन प्रस्ताव प्राप्त होंगे. खर्च निवेश पर अंकुश रखें. धूर्तों से दूरी बनाएं.

मीन- पेशेवर परिणाम व हितलाभ सकारात्मक बन रहेंगे. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. लाभ का प्रतिशत संवरेगा. अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे. सफलता प्रतिशत ऊंचा रहेगा. प्रदर्शन बेहतर होगा.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

