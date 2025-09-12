अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की हत्या पर हड़कंप, क्यूबा का निकला आरोपी

अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स की बेरहमी से की गई हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. वॉशिंग मशीन को लेकर हुए विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया है. आरोपी की पहचान कर ली गई है. उसे अरेस्ट कर लिया गया है.

भारतीय मूल के अमेरिकी नागर चंद्रमौली नागमल्लैया टेक्सास के एक मोटल में मैनेजर थे. इसी मोटल में आरोपी भी काम करता था. डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि आरोपी क्यूबा का नागरिक है, जिसका नाम कोबोस मार्टिनेज है. उसका आपराधिक रिकॉर्ड है.

प्रशासन का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए क्यूबा ने उसके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बाइडेन सरकार ने उसे रिहा कर दिया था.

क्या है पूरा मामला?

टेक्सास के जिस मोटल में चंद्रमौली मैनेजर थे. उसी मोटल में आरोपी कोबोस काम करता था. 10 सितंबर को मोटल के एक कमरे में आरोपी और एक अन्य महिला कर्मचारी सफाई कर रहे थे कि तभी वहां चंद्रमौली पहुंचे और उन्होंने वॉशिंग मशीन के खराब होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करने की बात कही. लेकिन चंद्रमौली ने महिला के जरिए इस बात को आरोपी तक पहुंचाने को कहा, जिससे वह भड़क गया.

आरोपी ने तभी एक तेजधार हथियार निकाला और चंद्रमौली के पीछे भागा. चंद्रमौली अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग की तरफ और मदद की गुहार लगाई. इस बीच चंद्रमौली की पत्नी और उनका बेटा उन्हें बचाने के लिए आगे आए. लेकिन आरोपी ने चंद्रमौली पर बार-बार वार कर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया. धड़ से सिर अलग होने के बाद आरोपी ने लात मारकर उसे लुढ़का दिया और बाद में सिर हाथ में पकड़कर बड़े आराम से वहां से निकल गया.

