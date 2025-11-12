भारत-पाकिस्तान सीमा से 10 किमी दूर रहें... ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को दी सलाह, एडवाइजरी जारी

ब्रिटेन सरकार ने भारत में अपने नागरिकों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. यूके के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने कहा है कि भारत-पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर दायरे में किसी भी तरह की यात्रा न करें. यह क्षेत्र असुरक्षित माना गया है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में जाने से भी मना किया गया है, जबकि केवल जम्मू शहर में और वहां हवाई मार्ग से आने-जाने की अनुमति दी गई है.

जम्मू-कश्मीर और मणिपुर पर भी चेतावनी

यूके की नई ट्रैवल एडवाइजरी में कहा गया है कि कश्मीर घाटी में पर्यटन स्थलों जैसे पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर शहर और जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे की यात्रा न करें. केवल जम्मू शहर में यात्रा और वहां आने-जाने की हवाई उड़ानों की अनुमति दी गई है.

इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर राज्य में भी गैर-जरूरी यात्रा से बचने की चेतावनी दी है. एडवाइजरी में कहा गया है कि मणिपुर में 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद अभी भी कर्फ्यू और प्रतिबंध लगे हुए हैं और मई से जुलाई 2025 के बीच कई बार हिंसक घटनाएं हुई हैं.

लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाके के बाद अपडेट

यूके के विदेश मंत्रालय ने यह एडवाइजरी 10 नवंबर 2025 को अपडेट की, जिसमें दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाके की जानकारी जोड़ी गई. ब्रिटिश नागरिकों से कहा गया है कि अगर वे आसपास के इलाके में हैं तो स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और स्थानीय मीडिया पर नजर बनाए रखें.

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पार करने पर रोक

एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वाघा-अटारी बॉर्डर क्रॉसिंग बंद है. ऐसे में किसी भी ब्रिटिश नागरिक को इस क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए. ब्रिटिश सरकार ने यह भी चेताया है कि अगर कोई नागरिक FCDO की सलाह के विपरीत यात्रा करता है तो उसका ट्रैवल इंश्योरेंस अमान्य हो सकता है.

महिलाओं, LGBT और सोलो ट्रैवलर्स के लिए अलग गाइड

FCDO ने सामान्य यात्रियों के साथ-साथ महिला यात्रियों, एलजीबीटी+ यात्रियों और एकल यात्रा करने वालों के लिए भी विशेष सुरक्षा सलाह जारी की है. इसमें बताया गया है कि किसी भी तरह की एडवेंचर या वॉलंटियर ट्रैवल से पहले यात्रा बीमा और स्थानीय हालात की जानकारी लेना जरूरी है.

ट्रैवल इंश्योरेंस को लेकर सावधानी

ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं और गतिविधियों के अनुसार उचित बीमा करवाना चाहिए, ताकि किसी आपात स्थिति में खर्चों को कवर किया जा सके. FCDO ने कहा कि उसकी सलाह यात्रियों को सुरक्षित निर्णय लेने में मदद करने के लिए है, और कोई भी यात्रा पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती.

यूके सरकार ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे ईमेल नोटिफिकेशन सर्विस के जरिए ट्रैवल एडवाइजरी में होने वाले अपडेट्स की जानकारी समय-समय पर प्राप्त करें. साथ ही, वे X (Twitter), Facebook और Instagram पर FCDO के Travel Aware अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं.

