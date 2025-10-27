scorecardresearch
 

इंग्लैंड में भारतीय मूल की महिला के साथ रेप, आरोपी की खोज के लिए UK पुलिस ने की ये अपील

UK के वॉल्सॉल में 20 वर्षीय भारतीय मूल की महिला के साथ नस्लीय भेदभाव वाला रेप हुआ. पुलिस ने संदिग्ध की तलाश के लिए CCTV फुटेज जारी किया है. घटना से स्थानीय समुदाय में डर बढ़ा है. पुलिस जांच तेज है और लोगों से संदिग्ध के बारे में जानकारी देने की अपील की गई है.

नस्लीय भेदभाव से जुड़ा है रेप का मामला (Representational Photo)
नस्लीय भेदभाव से जुड़ा है रेप का मामला (Representational Photo)

UK पुलिस ने उत्तरी इंग्लैंड में एक 20 साल की महिला के 'नस्लीय भेदभाव वाले' रेप के बाद संदिग्ध को ढूंढने के लिए अर्जेंट अपील जारी की है. माना जा रहा है कि यह महिला भारतीय मूल की है.

वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने बताया कि उन्हें शनिवार शाम को वॉल्सॉल के पार्क हॉल इलाके में सड़क पर परेशान हालत में एक महिला के बारे में चिंता जाहिर करने वाली कॉल आई थी. पुलिस ने जानकारी के लिए लोगों से अपील करते हुए संदिग्ध का CCTV कैमरा फुटेज जारी किया और कन्फर्म किया कि वे इस अपराध को 'नस्लीय भेदभाव वाला हमला' मान रहे हैं.

एजेंसी के मुताबिक, वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन देख रहे डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट (DS) रोनन टायरर ने रविवार को कहा, "यह एक महिला पर बहुत ही भयानक हमला था और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "हमारी टीमें सबूत इकट्ठा कर रही हैं और हमलावर का प्रोफाइल बना रही हैं, जिससे उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जा सके. अभी हम कई तरह से जांच कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत ज़रूरी है कि जिस किसी ने भी उस वक्त इलाके में किसी आदमी को संदिग्ध हालत में देखा हो, वह हमसे संपर्क करे."

पुलिस ने बताया हमलावर का हुलिया...

हमलावर का हुलिया बताया गया है कि वह गोरा है, 30 साल का है, उसके बाल छोटे हैं और हमले के वक्त उसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे. हालांकि पुलिस ने अभी तक और डिटेल्स कन्फर्म नहीं की हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी ग्रुप्स ने दावा किया है कि पीड़ित एक पंजाबी महिला है और उन्होंने चिंता जताई है क्योंकि यह ताज़ा हमला पास के ओल्डबरी इलाके में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ नस्लीय भेदभाव वाले रेप के कुछ हफ़्ते बाद हुआ है.

DS टायरर ने अपने बयान में कहा, "इस स्टेज पर, हम इस हमले को किसी दूसरे अपराध से नहीं जोड़ रहे हैं."

फोर्स की पब्लिक प्रोटेक्शन यूनिट के स्पेशलिस्ट ऑफिसर, लोकल पुलिसिंग ऑफिसर और फोरेंसिक ऑफिसर CCTV कैमरा फुटेज रिकवर करने, गवाहों से बात करने और संदिग्ध की पहचान करने के लिए काम कर रहे हैं.

'बढ़ाई जाएगी पुलिस की मौजूदगी...'

वॉल्सॉल पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट फिल डॉल्बी ने कहा कि उनकी टीम का फोकस जांच करने वालों को हमलावर की पहचान करने और उसे गिरफ्तार करने में मदद करना है. उन्होंने कहा, "वॉल्सॉल एक अलग-अलग कल्चर वाला इलाका है, और हम जानते हैं कि इस भयानक हमले से हमारे समुदायों में कितना डर ​​और चिंता होगी. हम आज समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, जिससे उनकी चिंताओं को सुन सकें और समझ सकें, और आने वाले दिनों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी."

सिख फेडरेशन UK ने लोकल सोर्स के हवाले से बताया कि वॉल्सॉल में जिस जवान महिला के साथ नस्लीय भेदभाव वाला रेप हुआ, वह एक पंजाबी महिला है." संगठन ने कहा, "हमलावर ने कथित तौर पर उस घर का दरवाज़ा तोड़ दिया जहां वह रह रही थी. वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने पिछले दो महीनों में 20 साल की दो जवान महिलाओं के साथ नस्लीय भेदभाव वाले रेप के दो मामले देखे हैं और उन्हें उन लोगों को तुरंत ढूंढना होगा जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं."

फोर्स ने पिछले महीने ओल्डबरी में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ हुए नस्लीय भेदभाव वाले रेप की जांच में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया.

---- समाप्त ----
