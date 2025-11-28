scorecardresearch
 
नौकरी के बहाने क्राइम करते और भीख मांगते थे पाकिस्तानी... इस मुस्लिम देश ने नागरिकों को वीजा देना किया बंद

यूएई की ओर से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. यूएई ने फैसला लिया है कि वह पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा अब नहीं देगा. गृह मंत्रालय के अधिकारी ने संसद कमिटी को बताया कि पाकिस्तान मुश्किल से पासपोर्ट बैन से बचाया.

यूएई ने अपराध आशंका के कारण पाक नागरिकों के विज़िट वीजा रोके (Photo: AP)
खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा देना लगभग रोक दिया है और यह बात किसी अफवाह से नहीं, बल्कि पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की आधिकारिक पुष्टि से सामने आई है. 

उन्होंने संसद की मानवाधिकार कमिटी को बताया कि कुछ समय पहले यूएई और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने पर भी विचार किया था, लेकिन आख़िरी पल में फैसला रोक लिया गया. कमिटी के मुताबिक, अगर यह बैन लागू हो जाता, तो उसे हटवाना बेहद मुश्किल होता.

फिलहाल स्थिति यह है कि यूएई केवल नीले (ऑफिशियल) और डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर वीजा जारी कर रहा है. ज़्यादातर पाकिस्तानी नागरिक ग्रीन पासपोर्ट रखते हैं और इसी पर वीजा लगभग पूरी तरह बंद है.

सीनेट कमिटी की चेयरपर्सन समीना मुमताज जेहरी ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि यूएई को यह चिंता है कि पाकिस्तान से जाने वाले कुछ लोग वहां जाकर अपराध, भीख मांगने या अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे इमेज पर असर पड़ता है.

अफसरों ने कमिटी को बताया कि पिछले कुछ महीनों में वीजा बेहद कम जारी हुए हैं और जो मिले भी हैं, वे लंबी, मुश्किल जांच-प्रक्रिया के बाद ही मिले.

यह भी पढ़ें: सऊदी, "सऊदी, यूएई में भिखारियों को लेकर हुई बेइज्जती के बाद पाकिस्तान ने उठाया ये कदम!

इधर पाकिस्तान में मौजूद यूएई के राजदूत ने इस्लामाबाद में वित्त मंत्री से मुलाकात कर वीजा प्रक्रिया में सुधार. जैसे ई-वीजा, ऑनलाइन आवेदन, तेज़ प्रोसेसिंग पर बात की है. नया वीजा सेंटर भी रोज़ करीब 500 आवेदन प्रोसेस कर रहा है.

यूएई और पाकिस्तान के संबंध लंबे समय से घनिष्ठ रहे हैं. लाखों पाकिस्तानी वहां काम करते हैं और व्यापारिक साझेदारी भी मज़बूत है. मगर पिछले कुछ महीनों से वीजा रिजेक्शन बढ़ने से तनाव बढ़ा था. जुलाई में पाकिस्तान के गृह मंत्री ने यह मुद्दा यूएई लीडरशिप के सामने रखा था, जहां से वीजा पॉलिसी में कुछ ढील का आश्वासन मिला था.

इसके बावजूद, यूएई की सबसे बड़ी चिंता वही है. विजिट वीजा पर जाकर गलत गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग. हालांकि, कमिटी ने साफ किया कि वर्क वीजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है.

---- समाप्त ----
