इधर तुर्की में बात, उधर बॉर्डर पर दो-दो हाथ... पाकिस्तान-तालिबान के बीच डूरंड लाइन पर फिर चलीं गोलियां

तुर्की में चल रही शांति वार्ता के बीच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच डूरंड लाइन पर फिर से भारी गोलीबारी हुई है. स्पिन बोल्डक और चमन-वेश बॉर्डर पर घंटों चली फायरिंग से सीमा पार व्यापार और आवाजाही ठप हो गई. अफगान तालिबान ने आरोप लगाया कि गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तानी सेना ने की.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच फिर गोलीबारी हुई है. (File Photo: AFP)
तुर्की में शांति वार्ता की टेबल पर बैठे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी जारी है. डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाओं के बीच शुक्रवार को फिर से तेज झड़पें भड़क उठीं. स्पिन बोल्डक इलाके में दोनों तरफ से भारी गोलीबारी की खबर है, जबकि दोनों देशों के बीच फिलहाल सीजफायर लागू है.

घंटों तक चलती रही फायरिंग

जानकारी के मुताबिक, यह झड़प पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित स्पिन बोल्डक इलाके में हुई है, जहां पाकिस्तान की सेना और अफगान तालिबान के बीच घंटों तक फायरिंग चलती रही. यह ताजा गोलीबारी ऐसे समय में हुई है जब तुर्की में दोनों देशों के बीच गुरुवार को एक और दौर की शांति वार्ता शुरू हुई. 

अफगान तालिबान ने आरोप लगाया है कि गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तानी बलों ने की. इससे एक दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने काबुल को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर तुर्की में जारी शांति वार्ता नाकाम रही तो पाकिस्तान युद्ध से पीछे नहीं हटेगा.

शांति वार्ता के साथ चली गोलियां

गुरुवार को पाकिस्तान और अफगान सीमा बलों के बीच चमन-वेश क्रॉसिंग पॉइंट पर भारी गोलीबारी हुई, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई. स्थानीय निवासियों के मुताबिक, कई घंटों तक दोनों ओर से लगातार गोलियां चलीं, जिससे सीमा पार आवाजाही और व्यापार ठप पड़ गया.

चमन-वेश बॉर्डर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और अफगानिस्तान के कंधार को जोड़ने वाले प्रमुख मार्गों में से एक है. यह इलाका लंबे समय से सीमा विवाद और बाड़बंदी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है.

