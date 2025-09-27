scorecardresearch
 

क्या ट्रंप narcissist हैं? खुद को जीनियस बताना, नोबल को लेकर पागलपन और आडंबर... क्यों उठते हैं सवाल

खुद को 'फील गुड' कराने की चाहत इस कदर तक बढ़ जाए कि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा ही भूल जाए. कोई खुद के लिए पुरस्कार की पैरवी कर सकता है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयानों और कदमों से ऐसा ही जाहिर किया है. इससे लगता है कि वे 'आत्ममुग्धता- Narcissism' के शिकार हैं. ट्रंप की मनोस्थिति पर एक्सपर्ट का क्या कहना है?

एक्सपर्ट ने ट्रंप को नार्सिसिस्टिक बिहैवियर का 'क्लासिक उदाहरण' बताया है (Photo: Pixabay)
अपनी प्रशंसा सुनना तो सभी को पसंद होता है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रशंसा सुनने की तलब लत की तरह लग गई है. वह दर्जनों बार दुनिया को बता चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है. वह दुनिया के कुछ ही व्यक्तियों में शामिल होंगे जिन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी पैरवी खुद ही कर डाली. वो भी एक दो बार नहीं, बल्कि कई बार.  

ट्रंप लंब समय खुद को लेकर खुशफहमी में रहे हैं और अपनी खुशामद खुद ही करते रहे हैं. 2018 में ट्रंप ने खुद को जीनियस कहा था. ट्रंप ने कहा था कि उनके पूरे जीवन में उनकी दो सबसे बड़ी खूबियां मानसिक स्थिरता और बेहद बुद्धिमान होना रही हैं. 

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, "मैं एक बेहद सफल व्यवसायी से, एक टॉप टीवी स्टार और फिर पहली ही कोशिश में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया. मुझे लगता है कि इसे बुद्धिमानी नहीं, बल्कि जीनियस कहा जाएगा... और वह भी एक बहुत ही स्टेबल जीनियस!"

जब कोई नेता खुद के लिए खुलेआम नोबेल मांगता है, तो इसे Narcissism (अति आत्ममुग्धता) और Recognition-hunger (अति मान्यता की भूख) से जोड़ा जाता है.

25 सिंतबर को ट्रंप जब ओवल ऑफिस में मिल रहे थे तो उन्होंने अपने कोट पर F-35 फाइटर जेल का लोगो लगा लिया था. ये भी एक तरह का मैसेज था.

तजुर्बा यह है कि किसी को 'महान' 'शानदार', 'प्रतिभाशाली' या 'जीनियस' का तमगा उसे समाज देता है. जनता देती है, लोग देते हैं. बड़े पुरस्कार आमतौर पर दूसरों द्वारा नॉमिनेट किए जाने चाहिए. खुद के लिए नामांकन या दावा करना Narcissistic tendencies का संकेत माना जाता है. 

तो क्या ट्रंप 'नार्सिसिस्ट' (Narcissist) हैं? यह एक सार्वजनिक बहस और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का मुद्दा है. इस सवाल पर विचार करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि Narcissism (अति आत्ममुग्धता) है क्या?

नार्सिसिज्म है क्या?

नार्सिसिज्म किसी के पर्सनैलिटी की एक विशेषता है, जिसमें व्यक्ति खुद को जरूरत से ज्यादा तरजीह देता है, आत्म-महत्व की भावना बढ़ी होती है, व्यक्ति में प्रशंसा की तीव्र इच्छा और दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी होती है. जब ये लक्षण जरूरत से ज्यादा हों और सामाजिक, व्यावसायिक या निजी जीवन में समस्याएं पैदा करें, तो इसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर (NPD) कहा जाता है. 

ऐसे व्यवहार को कई मनोवैज्ञानिक समाज के लिए अस्वस्थ संकेत मानते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अहंकार में होता है. आलोचना को लेकर असहिष्णुता का प्रदर्शन करता है और समूह/सामाजिक या दुनिया की भलाई के बजाए व्यक्तिगत बड़ाई पर जोर देता है. 

क्या ट्रंप के व्यक्तित्व में आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं?

ट्रंप के व्यवहार पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट 

कई मनोवैज्ञानिकों ने ट्रंप के व्यवहार को नार्सिसिस्टिक माना है. हार्वर्ड के प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर ने उन्हें "नार्सिसिस्टिक" बताते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉर्ज साइमन ने ट्रंप को NPD का "क्लासिक उदाहरण" बताया. 

'द डेंजरेस केस ऑफ डोनाल्ड ट्रंप' नाम की किताब में 27 मनोचिकित्सकों और विशेषज्ञों ने ट्रंप को "स्पष्ट और वर्तमान खतरा" (clear and present danger) कहा और माना कि उनकी मानसिक दशा अमेरिकी समाज और लोकतंत्र के लिए जोखिम भरा है. इस किताब में कहा गया है कि ट्रंप असामान्य रूप से अराजक, अभिमानी और स्वार्थी हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता खतरनाक ढंग से अप्रत्याशित है. 

हम ट्रंप को अक्सर स्वयं को "सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति" या विश्व-स्तरीय शांतिदूत बताते हुए देखते हैं. उदाहरण के लिए उन्होंने अपने ताजा UN भाषण में दावा किया कि उन्होंने सात युद्ध रुकवाये हैं और नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं. हालांकि उनके इस दावे का भारत समेत संबंधित पक्षों ने खंडन किया है.

ट्रंप बार-बार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के 2009 के नोबेल पुरस्कार की आलोचना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें "कुछ न करने" के लिए पुरस्कार मिला. उनकी यह तुलना उनकी असुरक्षा और प्रशंसा की चाह को उजागर करती है.

ट्रंप अपने कैबिनेट और समर्थकों से उम्मीद करते हैं कि उनकी जी भरकर तारीफ की जाए. ट्रंप की रैलियों में भी उनका यही व्यवहार देखने को मिलता है. 

अप्रवासियों पर कठोर टिप्पणियां जैसे उन्हें एलियन कहना, गाजा को 'सी फेसिंग प्रॉपर्टी' कहना उनके व्यवहार में सहानुभूति की कमी दर्शाते हैं.

ट्रंप अपनी आलोचना को पॉजिटिव रूप में लेने के बजाय आलोचना करने वाले की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं. वह अपनी आलोचना को "फेक न्यूज" या "धोखा" कहकर खारिज कर देते हैं. 

बुरा व्यवहार हमेशा मानसिक बीमारी नहीं होता

हालांकि कुछ विशेषज्ञ जैसे DSM-5 के लेखक एलन फ्रांसेस कहते हैं कि ट्रंप पूर्ण रूप से NPD के मापदंडों को पूरा नहीं करते. क्योंकि उनके व्यवहार से उन्हें व्यक्तिगत परेशानी नहीं हुई है. बल्कि उनके आडंबर और आत्म-केंद्रित व्यवहार ने उन्हें चुनावी और आर्थिक सफलता दिलाई.अमेरिकी मनोचिकित्सक और प्रोफेसर फ्रांसेस ने उन्हें "विश्व-स्तरीय नार्सिसिस्ट" जरूर कहा है. लेकिन वह उन्हें मानसिक रोगी नहीं मानते, क्योंकि बुरा व्यवहार हमेशा मानसिक बीमारी नहीं होता. 

2017 में एलेन फ्रांसेस ने कहा कि ट्रंप का व्यवहार चालाक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है. इसके लिए उन्हें अंग्रेजी टर्म 'क्रेजी लाइक ए फॉक्स' का इस्तेमाल किया. 

कुल मिलाकर मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह व्यवहार उनकी आत्म-छवि को बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन इससे उनके नेतृत्व और विश्वसनीयता पर सवाल उठता है. हालांकि कुछ एक्सपर्ट इसे उनकी छवि-निर्माण की रणनीति मानते हैं और बिना व्यक्तिगत जांच के मानसिक रोग का लेबल लगाने से इनकार करते हैं.

---- समाप्त ----
