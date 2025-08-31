सोशल मीडिया पर उड़ी डोनाल्ड ट्रंप की मौत की अफवाह... अमेरिकी राष्ट्रपति ने कयासों पर ऐसे लगाया ब्रेक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों ने इस हफ्ते अचानक जोर पकड़ लिया. कई दिनों तक सार्वजनिक मंचों से गायब रहने और व्हाइट हाउस के आधिकारिक शेड्यूल में कार्यक्रमों के अभाव ने इन अटकलों को और हवा दी. हालांकि शनिवार को इन अफवाहों पर विराम लग गया.

दरअसल, मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद राष्ट्रपति ट्रंप किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए थे. वहीं, शुक्रवार को श्रम दिवस वीकेंड (Labor Day Weekend) के लिए व्हाइट हाउस ने खाली शेड्यूल जारी किया. इसी के बाद से सोशल मीडिया पर #TrumpIsDead और #WhereIsTrump जैसे हैशटैग तेजी से ट्रेंड करने लगे और ट्रंप की तबीयत या मौत को लेकर साजिशी थ्योरियां फैलने लगीं.

सोशल मीडिया पर लगातार फैल रही इन अफवाहों ने ट्रंप समर्थकों और विरोधियों दोनों को उलझन में डाल दिया था. लेकिन शनिवार को राष्ट्रपति की सार्वजनिक मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप न केवल पूरी तरह स्वस्थ हैं, बल्कि अपने नियमित कार्यक्रमों में व्यस्त भी हैं.

अफवाहों पर ऐसे लगा विराम

शनिवार सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद व्हाइट हाउस में कैमरों के सामने आए. सुबह करीब 8:45 बजे उन्हें अपनी पोती काई ट्रंप और पोते स्पेंसर फ्रेडरिक ट्रंप के साथ देखा गया. ट्रंप सफेद पोलो शर्ट, ब्लैक पैंट और लाल रंग की MAGA (Make America Great Again) कैप पहने वर्जीनिया स्थित अपने गोल्फ क्लब के लिए निकल रहे थे.

गौरतलब है कि शुक्रवार को भी राष्ट्रपति मीडिया के सामने तो नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर संघीय अपील अदालत के उस फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उनकी व्यापार नीति को चुनौती दी गई थी. इससे भी यह साफ होता है कि वह सक्रिय थे.

पत्रकार ने भी अफवाहों को बताया झूठ

इस बीच, डेली कॉलर की व्हाइट हाउस संवाददाता रीगन रीस ने भी अफवाहों को पूरी तरह झूठा बताया. उन्होंने X पर लिखा, "सुबह उठते ही देखती हूं कि लोग घबरा रहे हैं कि ट्रंप बीमार हैं या मर गए हैं, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों से देखा नहीं गया. लेकिन मैं कल दोपहर राष्ट्रपति के साथ थी और उनका एक घंटे का इंटरव्यू लिया था."

जेडी वेंस के बयान के बाद शुरू हुई अटकलें

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने 27 अगस्त को यूएसए टुडे को दिए एक साक्षात्कार में जब ये कहा कि अगर कुछ भयानक होता है, तो आगे मदद के लिए वो तैयार हैं. इसके बाद से ट्रंप की मौत को लेकर अफवाहों ने जोर पकड़ लिया. इसके बाद से तरह-तरह के अटकलबाजियां हो रही है. हालांकि वेंस ने जोर देकर कहा था कि ट्रंप पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हैं और उनका स्वास्थ्य बेहद अच्छा है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि अगर हालात बनते हैं तो वह नेतृत्व के लिए तैयार हैं.

ट्रंप के हाथ पर दिखे थे चोट के निशान

जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति के हाथ पर चोट और टखनों में सूजन देखी गई थी. इसके बाद से ट्रंप का स्वास्थ्य महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ है. उनके हाथ पर तब आंशिक रूप से मेकअप लगा हुआ दिखाई दिया था. वहीं जुलाई में ही व्हाइट हाउस ने भी ट्रंप के टखनों में सूजन की तस्वीरों के बाद चिंता व्यक्त की थी. अधिकारियों ने पुष्टि की कि मेडिकल परीक्षणों में उन्हें क्रोनिक वेनस इनसफीशिएंसी का पता चला था, जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम नस संबंधी बीमारी है.

हाथ में चोट के निशान को लेकर तब प्रशासन ने ट्रंप के चिकित्सक, डॉ. सीन बारबेला का एक नोट भी जारी किया था. इसमें उन्होंने लिखा था कि यह चोट बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के सेवन से हुई हल्की नरम ऊतकों की जलन के कारण थी, जो हृदय रोग से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है.

