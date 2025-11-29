ट्रैवलर्स की पसंद हैं कनाडा के ये 5 शहर... फूड, कल्चर और दोस्ती में भी टॉप पर

कनाडा... नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश सिर्फ आकार में ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा है. अजनबियों से मुस्कुराकर मिलना, बात करना, किसी के लिए दरवाज़ा खोलकर खड़े हो जाना, विश करना... यहां का कल्चर है. सॉरी और थैंक्यू बोलने की मानो होड़ लगी हो. ये देश है, जहां वीआईपी कल्चर नहीं है. हर कोई दूसरे शख्स को इज्ज़त होता है. यहां की बर्फीली चोटियां, हरे-भरे जंगल, साफ़-सुथरे शहर और रंग-बिरंगे त्योहार दुनियाभर के लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं.

हर मौसम एक अलग कहानी लिखता है. सर्दियों में बर्फ से ढके शहर और स्नो गेम्स, गर्मियों में समंदर, झील और नेचुरल ट्रेल्स. यहां प्रकृति का सुकून भी है और चमचमाती-जगमगाती नाइटलाइफ भी अलग कहानी बयां करती है. यहां का हर शहर कुछ कहता है. कहीं यूरोप जैसा माहौल, कहीं आधुनिक शहर और प्रकृति का संगम, तो कहीं शांत और आरामदायक माहौल. यही वजह है कि लोग अपने हिसाब से घूमने या रहने के लिए शहर चुनते हैं. आज हर साल 2025 से ट्रैवलर्स के पसंदीदा 5 शहर बता रहे हैं.

Québec City — बर्फीली गलियों में यूरोप का जादू

जब आप Québec City की गलियों में कदम रखते हैं, तो लगता है कि आप किसी यूरोपीयन कहानी का हिस्सा बन गए हो. सर्दियों में पूरा शहर बर्फ की चादर में लिपटा होता है और हर कोना रोशनी और त्योहारों की चमक से जगमगाता है. सर्दियों में यहां का तापमान –10°C से 0°C तक रहते है और गर्मियों में 20°C–25°C तक. छोटी-छोटी गलियां, पुराने पत्थरों वाली सड़कें और गर्मागर्म कॉफी यहां की शान है. यहां फ्रेंच भाषी लोग हैं लेकिन बेहद फ्रेंडली. पाउटिन और मीट पाई यहां खाने लायक चीजें हैं. ये शहर इतना खूबसूरत है कि लोग लगातार 10 साल से इसे कनाडा का सबसे पसंदीदा शहर चुनते आ रहे हैं.

पुराना शहर (Vieux-Québec) UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है. पुरानी इमारतें, संकरी सीढ़ियां, फ्रेस-स्टाइल आर्किटेक्चर

सर्दियों में बर्फ और बर्फीले त्यौहारों के साथ ये शहर देखने लायक होता है.

खाने-पीने, शॉपिंग और सांस्कृतिक माहौल भी शानदार. इसके लिए कहा जाता है कि अगर पेरिस नहीं जा सकते, तो Québec चले जाएं.

Montréal — मस्ती, खाना, फेस्टिवल… सब कुछ एक ही जगह

यहां हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिलता है... रंग, संगीत, स्ट्रीट आर्ट, कैफे, और युवाओं की चहल-पहल. यहां के कैफे में बैठकर घंटों बातें हों, पुराने Montréal में घूमना हो, या रात को किसी म्यूज़िक शो में जाना हो — सबकुछ एक ही शहर का मज़ा है. स्ट्रीट आर्ट, गैलरी, लाइव म्यूज़िक हर जगह हैं. सर्दियों में इस शहर का तापमान –8°C से –1°C रहता है और गर्मियों में 22°C–27°C. आप यहां के बेगल्स और स्मोक्ड मीट के स्वाद में खो सकते हैं, यहां युवा लोगों का बोलबाला है, जो फ्रेंडली और क्रिएटिव हैं. वे आपको शहर के hidden gems दिखाने में मदद करते हैं.

यूरोपीय शैली + आधुनिक उत्तरी अमेरिकी अंदाज — यह शहर दोनों का बेहतरीन संगम है.

Montréal में आर्ट गैलरी, फ़ेस्टिवल, कॉन्सर्ट, थिएटर, कॉमेडी शो, सब कुछ मिलता है.

ऐतिहासिक इलाका (Old Montréal), खूबसूरत पार्क, अलग-अलग नेबरहुड्स और युवा-ऊर्जा — कॉलेज-शहर जैसा माहौल.

Vancouver — पहाड़, घर और बहता पानी... मानो कोई सीनरी हो

शहरी जिंदगी और प्रकृति का संगम है Vancouver.. जो दुनिया में जन्नत सा लगता है. एक तरफ चमकता हुआ नीला समंदर, दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़, बीच में मॉडर्न शहर... ऐसे लगता है, यहां शहर और नेचर ने हाथ मिला लिया हो. इसकी खूबसूरती देखकर कोई भी पहली नज़र में प्यार कर बैठेगा. गर्मियों में लोग यहां बीच पर लेटे रहते हैं और सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फीले नजारे होते हैं. सर्दियों में यहां का तापमान 0°C–7°C तक रहता है और गर्मी में 20°C–25°C तक. सी फूड और सुशी यहां की पसंदीदा चीजें हैं.

नेचर + सिटी लाइफ: Pacific Ocean, पहाड़, हरी-भरी वादियां, बीच, समुद्र तट..

हर मौसम में कुछ न कुछ मजा: गर्मियों में बीच, वॉटर स्पोर्ट, टहलना; सर्दियों में नजारे, पर्वत.

Halifax — शांत, आरामदायक और दिल को सुकून देने वाला

भीड़-भाड़ से दूर, शांत... ऐसी जगह जहां हवा भी ताज़ी लगे और लोग भी बहुत मीठे हों. समुद्र के किनारे बसा ये शहर एकदम रिलैक्स करने वाली जगह है. यहां का माहौल बहुत ही सुस्त, आरामदायक और फ्रेंडली है. समुद्र के किनारे नाव की सैर, हल्की-हल्की हवा और Crab Chowder का स्वाद वाला ये छोटा सा शहर है. इसका तापमान कम से कम –5°C और ज्यादा से ज्यादा 23°C तक जाता है.

इतिहास और संस्कृति: समुद्री इतिहास, संग्रहालय, लोक-कहानियाँ और समुद्री संस्कृति

सीमित भीड़, सस्ती यात्रा, शांत माहौल — अगर आप भीड़-भाड़ से दूर, आराम-और नेचर वाली जगह चाहते हैं तो Halifax शानदार

Victoria — ब्रिटिश स्टाइल और फूलों की खुशबू वाला शहर

Victoria वो जगह है जहां आपको हर चीज़ बहुत प्यारी और सजी-धजी मिलेगी. शहर छोटा है, साफ-सुथरा है और इसमें थोड़ा-सा ब्रिटिश अंदाज़ भी दिखता है. सबसे खास जगह है Butchart Gardens, जहाँ इतने खूबसूरत फूल होते हैं कि लोग घंटों घूमते रहते हैं. अगर आप शांत, सुंदर और थोड़ा क्लासी माहौल पसंद करते हैं तो Victoria आपकी पसंद हो सकती है. सर्दियों में तापमान 2°C–8°C और गर्मियों में 18°C–24°C तक रहता है.

ब्रिटिश वास्तुकला + समुद्री तट + गार्डन्स — जैसे ब्रिटेन और वेस्ट कोस्ट का संगम

Butchart Gardens — हरियाली, फूल, पार्क, सुंदरता; एकदम शांतिपूर्ण और फोटो-फ्रेंडली.

आराम-शांति, सुहानी हवा और समुद्र — खासतौर से उन लोगों के लिए जो रिलैक्सिंग ट्रिप चाहते हैं.

