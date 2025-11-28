scorecardresearch
 
थाईलैंड की भीषण बाढ़ में 145 लोगों की मौत, 36 लाख से ज्यादा प्रभावित!

थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. बाढ़ में कम से कम 145 लोगों की मौत हो चुकी है और 36 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के कारण सड़कों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है.

थाईलैंड में बाढ़ में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है (Photo: Reuters)
थाईलैंड में आई भीषण बाढ़ ने जान-माल का भारी नुकसान किया है. दक्षिणी थाईलैंड में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है जिसमें मरने वालों की संख्या कम से कम 145 तक पहुंच गई है. अधिकारियों ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि जैसे-जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, विनाश के भयावह दृश्य सामने आ रहे हैं.

थाईलैंड के आपदा रोकथाम और प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को कहा कि भारी बारिश से 12 दक्षिणी प्रांतों में बाढ़ आ गई. इस बाढ़ से 12 लाख से अधिक परिवार और 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.

बैंकॉक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी प्रवक्ता सिरिपोंग अंगकासाकुल्कियात ने बताया कि बाढ़ से आठ प्रांतों में 145 लोगों की मौत हुई है. सोंगखला प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां अकेले 110 से अधिक मौतों की पुष्टि हुई है.

उन्होंने कहा कि बाढ़ का पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है जिससे खोज और बचाव अभियान में आसानी हो रही है.

बाढ़ का पानी कम होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही तेजी

समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, सोंगखला प्रांत में बाढ़ के पानी के घटते ही मृतकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई. रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीमों को उन आवासीय इलाकों तक बेहतर पहुंच मिल रही है जो पहले पानी में पूरी तरह डूबे हुए थे. दक्षिणी थाईलैंड के सबसे बड़े शहर Hat Yai में  सबसे अधिक शव बरामद किए गए.

आपदा विभाग ने शुक्रवार सुबह बताया कि ज्यादातर प्रभावित क्षेत्रों में पानी कम हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में जलस्तर अभी भी ऊंचा है. मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण में बारिश कम हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी है.

बाढ़ की वजह से दक्षिणी थाईलैंड में भारी अव्यवस्था पैदा हो गई है जहां हजारों लोग फंस गए, सड़कों पर यातायात रुक गया और निम्न-ऊंचाई वाली इमारतें और गाड़ियां पानी में डूब गए.

शुक्रवार को प्रभावित क्षेत्रों से आई वीडियो और तस्वीरों में टूटी हुई सड़कें, गिरे हुए बिजली के खंभे, घरेलू सामान और मलबा दिखाई दे रहा है, जिन्हें तेज बहाव अपने साथ बहा ले गया था और अब सड़क किनारे उनके ढेर हुए पड़े हैं. कारें उलटी पड़ी हुई हैं या एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी हुईं दिखाई दे रही हैं. 

