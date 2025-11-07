scorecardresearch
 

Feedback

एक ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को मिली मंजूरी तो रोबोट के साथ डांस करने लगे मस्क- VIDEO

टेस्ला के शेयरधारकों ने ऑस्टिन में हुई एनुअल जनरल मीटिंग में एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी, जिसे 75% से ज्यादा निवेशकों का समर्थन मिला. यह पैकेज टेस्ला के प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसमें कंपनी की मार्केट वैल्यू को 1.5 ट्रिलियन से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने और अगले दस सालों में 20 मिलियन वाहन, 1 मिलियन रोबोटैक्सी और 1 मिलियन ह्यूमनॉइड रोबोट बनाने जैसे लक्ष्य शामिल हैं.

Advertisement
X
मीटिंग में मस्क स्टेज पर अपने रोबोट ‘ऑप्टिमस’ के साथ डांस करते नजर आए. (Photo: X/@BLKMDL3)
मीटिंग में मस्क स्टेज पर अपने रोबोट ‘ऑप्टिमस’ के साथ डांस करते नजर आए. (Photo: X/@BLKMDL3)

टेस्ला के शेयरधारकों ने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में गुरुवार को एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड तोड़ वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी. यह बैठक अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन शहर में हुई.

इस वोटिंग में 75 प्रतिशत से ज्यादा निवेशकों ने मस्क के पक्ष में वोट दिया. इस फैसले के बाद अगर मस्क कंपनी के तय विकास लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (एक लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति) बन सकते हैं.

रोबोट के साथ डांस करने लगे मस्क

सम्बंधित ख़बरें

Elon Musk का बड़ा कदम: शरद अग्रवाल बने Tesla India Head 
Tesla India Head Sharad Agarwal
Elon Musk का बड़ा दांव! भारत में शरद अग्रवाल संभालेंगे Tesla की कमान 
Tesla Model S Door Lock Case
कार के बंद दरवाजों में कैद जिंदगी... 5 की मौत! TESLA पर मुकदमा दायर 
Rohit Sharma Tesla Car
रोहित शर्मा ने खरीदी TESLA! कार के लिए लिया ख़ास नंबर प्लेट '3015' 
Tesla Full Self Driving Feature Probe
TESLA के सबसे बड़े सॉफ़्टवेयर फीचर पर जांच की आंच! 29 लाख कारों पर संकट 

यह पैकेज टेस्ला की परफॉर्मेंस से जुड़ा है, जिसमें कंपनी की मार्केट वैल्यू को मौजूदा 1.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना शामिल है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि घोषणा के बाद टेस्ला के शेयर आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में करीब 1 प्रतिशत बढ़ गए.

जैसे ही वोटिंग के नतीजों की घोषणा हुई, मस्क मुस्कुराते हुए मंच पर आए और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट 'ऑप्टिमस' के साथ डांस करने लगे. मस्क ने मजाकिया लहजे में कहा, 'दूसरी कंपनियों की शेयरहोल्डर मीटिंग्स बोरिंग होती हैं, लेकिन हमारी तो धमाकेदार होती है. देखो ये सब... ये तो जबरदस्त है.'

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि यह मंजूरी 'टेस्ला के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत' है. मस्क बोले, 'हम जो शुरू करने जा रहे हैं, वो सिर्फ टेस्ला की कहानी का नया अध्याय नहीं, बल्कि पूरी तरह एक नई किताब है.'

क्या हैं मस्क के टारगेट?

डील के मुताबिक, अगर मस्क अगले दस सालों में कुछ बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें टेस्ला में अतिरिक्त 12 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल सकती है. ये लक्ष्य हैं-

-हर साल 2 करोड़ (20 मिलियन) वाहनों की डिलीवरी करना.

-10 लाख (1 मिलियन) रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारना.

-10 लाख (1 मिलियन) ह्यूमनॉइड रोबोट बेचना.

-सालाना 400 अरब डॉलर (400 बिलियन) का मुनाफा कमाना.

'अगर प्लान अप्रूव नहीं होता तो मस्क छोड़ देते कंपनी'
 
हालांकि, इस प्रस्ताव का कुछ बड़े संस्थागत निवेशकों, जैसे नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने विरोध किया. उनका कहना था कि यह पैकेज किसी भी सीईओ के लिए अत्यधिक वेतन का उदाहरण है. लेकिन टेस्ला के बोर्ड ने इस पैकेज का बचाव करते हुए कहा कि मस्क की लीडरशिप कंपनी के इनोवेशन और एक्सपेंशन के लिए बेहद जरूरी है. बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह योजना खारिज होती, तो मस्क कंपनी छोड़ सकते थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mokama Election
    Buxar Election
    Karakat Election
    Mahua Chunav
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Advertisement