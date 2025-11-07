एक ट्रिलियन डॉलर के पैकेज को मिली मंजूरी तो रोबोट के साथ डांस करने लगे मस्क- VIDEO

टेस्ला के शेयरधारकों ने कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग (AGM) में गुरुवार को एलन मस्क के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर (करीब 83 लाख करोड़ रुपये) के रिकॉर्ड तोड़ वेतन पैकेज को मंजूरी दे दी. यह बैठक अमेरिका के टेक्सास राज्य के ऑस्टिन शहर में हुई.

इस वोटिंग में 75 प्रतिशत से ज्यादा निवेशकों ने मस्क के पक्ष में वोट दिया. इस फैसले के बाद अगर मस्क कंपनी के तय विकास लक्ष्यों को हासिल कर लेते हैं, तो वह दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर (एक लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति वाले व्यक्ति) बन सकते हैं.

रोबोट के साथ डांस करने लगे मस्क

यह पैकेज टेस्ला की परफॉर्मेंस से जुड़ा है, जिसमें कंपनी की मार्केट वैल्यू को मौजूदा 1.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना शामिल है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि घोषणा के बाद टेस्ला के शेयर आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में करीब 1 प्रतिशत बढ़ गए.

Optimus and Elon showing off their dance moves pic.twitter.com/SAGFvBWoHj — Zack (@BLKMDL3) November 6, 2025

जैसे ही वोटिंग के नतीजों की घोषणा हुई, मस्क मुस्कुराते हुए मंच पर आए और टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट 'ऑप्टिमस' के साथ डांस करने लगे. मस्क ने मजाकिया लहजे में कहा, 'दूसरी कंपनियों की शेयरहोल्डर मीटिंग्स बोरिंग होती हैं, लेकिन हमारी तो धमाकेदार होती है. देखो ये सब... ये तो जबरदस्त है.'

उन्होंने आगे कहा कि यह मंजूरी 'टेस्ला के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत' है. मस्क बोले, 'हम जो शुरू करने जा रहे हैं, वो सिर्फ टेस्ला की कहानी का नया अध्याय नहीं, बल्कि पूरी तरह एक नई किताब है.'

क्या हैं मस्क के टारगेट?

डील के मुताबिक, अगर मस्क अगले दस सालों में कुछ बड़े लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें टेस्ला में अतिरिक्त 12 प्रतिशत हिस्सेदारी मिल सकती है. ये लक्ष्य हैं-

-हर साल 2 करोड़ (20 मिलियन) वाहनों की डिलीवरी करना.

-10 लाख (1 मिलियन) रोबोटैक्सी सड़कों पर उतारना.

-10 लाख (1 मिलियन) ह्यूमनॉइड रोबोट बेचना.

-सालाना 400 अरब डॉलर (400 बिलियन) का मुनाफा कमाना.

'अगर प्लान अप्रूव नहीं होता तो मस्क छोड़ देते कंपनी'



हालांकि, इस प्रस्ताव का कुछ बड़े संस्थागत निवेशकों, जैसे नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड ने विरोध किया. उनका कहना था कि यह पैकेज किसी भी सीईओ के लिए अत्यधिक वेतन का उदाहरण है. लेकिन टेस्ला के बोर्ड ने इस पैकेज का बचाव करते हुए कहा कि मस्क की लीडरशिप कंपनी के इनोवेशन और एक्सपेंशन के लिए बेहद जरूरी है. बोर्ड ने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह योजना खारिज होती, तो मस्क कंपनी छोड़ सकते थे.

