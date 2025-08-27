अमेरिका: जानलेवा एक्सीडेंट के आरोपी ट्रक ड्राइवर का आतंकी पन्नू ने किया बचाव, कहा- वो भारत से 'भाग गया'

खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अवैध रूप से अमेरिका गए ट्रक ड्राइवर हरजिंदर सिंह का बचाव किया है. हरजिंदर सिंह पर अमेरिका में जानलेवा एक्सीडेंट में तीन लोगों की हत्या करने का आरोप है. ये घटना 12 अगस्त को फ्लोरिडा टर्नपाइक पर हुई थी.

अमेरिकी समाचार चैनल की रिपोर्ट के अनुसार पन्नू ने मंगलवार को सेंट ल्यूसी काउंटी जेल के बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. पन्नू हरजिंदर सिंह का कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा. पर फिर भी उसने अवैध प्रवासी का समर्थन किया है. पन्नू ने कहा, 'उसने हरजिंदर सिंह से मुलाकात की और महसूस किया कि वह दुखी है और उसे अपनी गलती का पछतावा है.'

पन्नू ने कहा कि हरजिंदर की कानूनी स्थिति और उसके कार्यों को लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है, जबकि तीन लोगों की जान गई है और परिवारों के साथ दुख व्यक्त करना चाहिए.

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हरजिंदर सिंह 12 अगस्त को फ्लोरिडा टर्नपाइक पर एक ट्रैक्टर-ट्रेलर चला रहा था. उसी दौरान उसने एक गैरकानूनी यू-टर्न लिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई.

अवैध रूप से अमेरिका में एंट्री

उन्होंने आगे बताया कि हरजिंदर सिंह ने 2018 में अवैध रूप से कैलिफोर्निया में एंट्री की थी, जहां उसे कॉमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त किया था. इसी लाइसेंस के आधार पर वह ट्रैक्टर-ट्रेलर चला रहा था

पन्नू ने दावा किया कि हरजिंदर साल 2018 में भारत से भाग आया था, क्योंकि उसे डर था कि उसे उसके धर्म और खालिस्तानी समर्थक होने के कारण उसे परेशान किया जाएगा. इसके बाद उसने अमेरिका में शरण ले ली थी.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में अवैध रूप से अमेरिका आने वाले प्रवासी अक्सर राजनीतिक या धार्मिक उत्पीड़न का सहारा लेते हैं, ताकि उन्हें भारत वापस भेजा जा सके. ये दावा उन्हें यहां रहने में मदद करता है. पन्नू ने भी हरजिंदर के लिए इसी रणनीति का इस्तेमाल किया है.

