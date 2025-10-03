ताइवान के चारों ओर से घुस रहा चीन! 6 PLA विमान, 7 नौसैनिक जहाज दिखे, एक ने पार की ‘लक्ष्मण-रेखा’

ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है. ताइवान की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस (MND) ने शुक्रवार सुबह X पर जानकारी दी कि चीन के 6 PLA (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी) विमान और 7 PLAN (पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी) के जहाज ताइवान के आसपास सक्रिय पाए गए हैं.

मंत्रालय के मुताबिक, सुबह 6 बजे (UTC+8) तक यह गतिविधियां दर्ज की गईं. इसमें से एक विमान ने ताइवान स्ट्रेट की 'मीडियन लाइन' को पार करते हुए दक्षिण-पश्चिमी ADIZ (Air Defense Identification Zone) में प्रवेश किया.

MND ने एक्स (X) पर ये ट्वीट कि‍या

क्यों अहम है यह ‘मीडियन लाइन’?

‘मीडियन लाइन’ असल में ताइवान स्ट्रेट की बीच की काल्पनिक सीमा है. इसे आधिकारिक तौर पर किसी अंतरराष्ट्रीय संधि में मान्यता नहीं मिली लेकिन लंबे समय तक यह दोनों ओर की सेनाओं के बीच अनकही लक्ष्मण रेखा की तरह मानी जाती रही. चीन लगातार इस रेखा को चुनौती देता रहा है और अक्सर अपने विमान या जहाज इस पार भेज देता है.

दो दिन पहले हुई सबसे बड़ी घुसपैठ

30 सितंबर सुबह 6 बजे तक चीन के 12 PLA विमान, 8 PLAN युद्धपोत और 3 सरकारी जहाज ताइवान के आसपास देखे गए थे. इनमें से 7 विमान मीडियन लाइन पार कर ADIZ में दाखिल हुए. ताइवान ने कहा है कि हालात पर लगातार नजर है और समय पर जवाब द‍िया जाएगा.

ताइवान का ADIZ क्या है?

ADIZ यानी Air Defence Identification Zone वो क्षेत्र है, जहां प्रवेश करने वाले हर विमान को पहले अपनी पहचान बतानी होती है. ताइवान का ADIZ उसकी समुद्री सीमा से भी कहीं बड़ा है. इसमें घुसपैठ को ताइवान सीधे सुरक्षा खतरे के तौर पर देखता है.

बढ़ती जा रही हैं ऐसी घटनाएं

ताइवान ने बीते कुछ महीनों में कई बार चीनी विमानों और जहाजों को डिटेक्ट किया है. इससे पहले जून 2025 में 12 PLA विमान और 7 जहाज ताइवान के चारों ओर दर्ज किए गए थे जिनमें से 10 ने मीडियन लाइन को पार किया था.हाल ही में ब्रिटिश युद्धपोत की पैट्रोलिंग के बाद भी चीन ने ताइवान के आसपास दर्जनों लड़ाकू विमान भेजे थे.

