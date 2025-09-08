scorecardresearch
 

जॉर्जिया के हुंडई प्लांट में हुई छापेमारी में पकड़े गए थे 300 दक्षिण कोरियाई श्रमिक, अब होंगे रिहा

अमेरिका के जॉर्जिया में हुंडई प्लांट पर हुई बड़ी इमीग्रेशन छापेमारी में हिरासत में लिए गए 300 से अधिक दक्षिण कोरियाई श्रमिकों को रिहा कर देश भेजा जाएगा. कुल 475 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें अधिकांश कोरियाई थे. दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने श्रमिकों की रिहाई पर अंतिम बातचीत पूरी कर ली है और शेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बाद चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए उन्हें घर लाया जाएगा.

राष्ट्रपति ट्रंप ने इस कार्रवाई का बचाव करते हुए श्रमिकों को 'अवैध विदेशी' बताया और कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं. (Photo: Representational)
अमेरिका के जॉर्जिया में हुंडई प्लांट पर हुई बड़े पैमाने की इमीग्रेशन छापेमारी में हिरासत में लिए गए 300 से अधिक दक्षिण कोरियाई श्रमिकों को रिहा कर देश भेजा जाएगा. दक्षिण कोरिया सरकार ने रविवार इसकी जानकारी दी.

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मुख्यालय के प्रमुख कांग हून-सिक ने कहा कि सियोल और वाशिंगटन ने श्रमिकों की रिहाई पर अंतिम बातचीत पूरी कर ली है. उन्होंने यह भी कहा कि शेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद दक्षिण कोरिया एक चार्टर्ड फ्लाइट भेजकर उन्हें घर लाएगा. 

गिरफ्तार किए गए 475 श्रमिकों में से 300 कोरियाई

रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को एक राष्ट्रपति अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कोरिया ने जॉर्जिया में हिरासत में लिए गए कोरियाई श्रमिकों की रिहाई के लिए अमेरिका के साथ बातचीत पूरी कर ली है. इस छापेमारी में लगभग 475 श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 300 से अधिक कोरियाई शामिल थे. ऑपरेशन में हेलिकॉप्टर और बख्तरबंद वाहन का इस्तेमाल किया गया. जॉर्जिया के अमेरिकी सांसद और कांग्रेस के एशियाई-पैसिफिक अमेरिकी कॉकस ने कहा कि इस कार्रवाई के बड़े पैमाने से उन्हें बहुत चिंता हुई.

उन्होंने ट्रंप प्रशासन की आप्रवासियों पर केंद्रित कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, 'हिंसक अपराधियों को निशाना बनाने के बजाय, ट्रंप प्रशासन काम करने वाले आप्रवासियों को निशाना बना रहा है ताकि अपने बड़े पैमाने पर डिपोर्टेशन के कोटे को पूरा कर सके.'

'दक्षिण कोरिया के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे'

वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने इस छापेमारी का बचाव करते हुए हिरासत में लिए गए श्रमिकों को 'अवैध विदेशी' बताया और कहा कि ICE केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था. उन्होंने कहा है कि दक्षिण कोरिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं. हुंडई प्लांट का मुद्दा रिश्तों को खराब नहीं कर रहा है.

तेजी से कार्रवाई कर रहा दक्षिण कोरिया

गिरफ्तारियों के जवाब में, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने त्वरित सरकारी प्रतिक्रिया का आदेश दिया है. विदेश मंत्री चो ह्यून वाशिंगटन यात्रा पर विचार कर रहे हैं ताकि आगे की बातचीत हो सके. एलजी एनर्जी सोल्यूशन जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए कदम उठा रही हैं और जॉर्जिया भेजे गए प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि हिरासत में लिए गए लोगों को जल्दी और सुरक्षित रूप से रिहा किया जाए.

