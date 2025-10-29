'भारत छोड़ने का इरादा नहीं लेकिन...', बोलीं बांग्लादेश की अपदस्थ PM शेख हसीना

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) लगभग एक साल से भारत में रह रही हैं. पिछले साल पांच अगस्त को बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से वह भारत में हैं. ऐसे में अब शेख हसीना ने भारत में अपने अस्थाई प्रवास को लेकर बयान दिया है.
शेख हसीना का कहना है कि वह भारत में रह रही हैं और उनकी फिलहाल भारत छोड़ने की कोई योजना नहीं है. इसके साथ ही शेख हसीना ने कहा कि अगर बांग्लादेश में आगामी चुनाव में उनकी पार्टी अवामी लीग को हिस्सा लेने नहीं दिया गया तो लाखों मतदाता चुनाव का बहिष्कार कर देंगे.
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले साल जुलाई-अगस्त में छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों पर माफी मांगने से इनकार कर दिया. इसी छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश में उनकी सरकार का तख्तापलट हो गया था.
हसीना ने रॉयटर्स को दिए ईमेल इंटरव्यू में कहा कि वह भारत में आराम से रह रही हैं लेकिन वह परिवार के इतिहास को देकर सचेत बनी हुई है. उन्होंने कहा कि अवामी लीग की हिस्सेदारी के बिना अगर देश में चुनाव हुआ तो ऐसी किसी भी सरकार के कार्यकाल में वह बांग्लादेश नहीं लौटेंगी.
उन्होंने कहा कि मैं यकीनन अपने वतन लौटना चाहूंगी. वहां पर लंबे समय से वैध सरकार थी. संविधान का पालन हो रहा था. लेकिन अब बांग्लादेश में ऐसा नहीं है.
बता दें कि छात्रों के आंदोलन के कारण बांग्लादेश युद्ध क्षेत्र में बदल गया था. सेना प्रमुख वाकर-उज-जमान ने शेख हसीना को देश छोड़ने की सलाह दी थी. 5 अगस्त 2024 को हसीना ढाका से भारत भाग आई थीं और तब से निर्वासन में रह रही हैं. बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 ने शेख हसीना के खिलाफ मुकदमें में पिछले एक महीने में 54 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और क्रॉस-एग्जामिनेशन सुना है, जिसमें मुख्य जांच अधिकारी एमद आलमगीर प्रमुख गवाह हैं.