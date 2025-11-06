scorecardresearch
 

काबा में हिजाब पहनी महिला को घसीटा, सिक्योरिटी पर फूटा गुस्सा! सऊदी को देना पड़ा जवाब

मक्का स्थित ग्रैंड मस्जिद में एक सुरक्षाकर्मी की तीर्थयात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में सुरक्षाकर्मी ने एक महिला और एहराम पहने पुरुष हाजी को धक्का दिया. इस घटना पर लोगों ने कड़ी निंदा की है.

मक्का स्थित मस्जिद में सिक्योरिटी ने हाजियों को धक्का दिया (Photo: @ex_officer1/X)
सऊदी अरब के पवित्र इस्लामिक शहर मक्का का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक सुरक्षाकर्मी की हरकतों पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. वीडियो मक्का स्थित द ग्रैंड मस्जिद का है जिसमें सुरक्षाकर्मी पवित्र काबा के पास हाजियों से भिड़ रहा है. एक मिनट से भी कम के इस वीडियो में सुरक्षाकर्मी पहले एक महिला को धक्का देता है फिर एहराम पहने एक पुरुष को धकेलता है.

वीडियो 59 सेकंड का है जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो की शुरुआत में सुरक्षा अधिकारी हिजाब पहनकर नमाज अदा करती एक महिला को घसीटता है फिर उसे उसकी जगह से आगे कर देता है.

वीडियो में आगे दिखता है कि वही अधिकारी एहराम पहने एक अन्य पुरुष हाजी को धक्का देता है. हाजी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और बार-बार उसे धकियाते हुए पीछे ले जाता है. आदमी सुरक्षाकर्मी से कहता है कि उसे न छुए लेकिन वो बीचबचाव के बीच भी अपनी हरकत जारी रखता है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को कैप्शन दिया गया है, 'क्या हरम के पहरेदारों का रवैया स्वीकार्य है?'
वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग सुरक्षाकर्मी की हरकत से काफी नाराज हैं. लोग कह रहे हैं कि 'अल्लाह के घर में' ऐसी हरकत स्वीकार नहीं की जा सकती. 

वायरल वीडियो पर आई सऊदी अरब की प्रतिक्रिया

वीडियो वायरल होने के बाद सऊदी अरब की आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है. मक्का क्षेत्र और सऊदी सार्वजनिक सुरक्षा ने बयान जारी कर पुष्टि की कि हज और उमराह सुरक्षा के लिए तैनात विशेष बलों ने घटना पर तुरंत कार्रवाई की थी. 

आधिकारिक बयान में कहा गया है, 'हज और उमराह सुरक्षा के लिए विशेष बलों ने समय पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जो ग्रैंड मस्जिद में निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई दिया था.' अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वीडियो में दिखे सुरक्षाकर्मी ने नियमों का उल्लंघन किया है, और सऊदी अरब के कानूनों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

सोशल मीडिया यूजर्स सुरक्षा अधिकारी के रवैये के निंदा कर रहे हैं, खासकर बैठी हुई महिला के साथ उसके व्यवहार की. एक यूजर ने लिखा, 'उसे किसी महिला को छूना या खींचना नहीं चाहिए था. ऐसा देखकर लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है.' 

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'इतनी पवित्र जगह पर ऐसी खराब हरकत अस्वीकार्य है. सऊदी अरब को हाजियों के साथ बलपूर्वक की गई ऐसी घटिया हरकत के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.'

सुरक्षाकर्मी की हरकत पर नाराजगी जताते हुए एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मैं इस तरह की हरकतें वहां कई बार देख चुका हूं. ये सिक्योरिटी गार्ड ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे हम अल्लाह के घर में नहीं बल्कि उनके घर में पहुंच गए हों.'

हालांकि, कुछ लोग सुरक्षाकर्मी का बचाव भी कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था. 

---- समाप्त ----
