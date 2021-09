Saima Saleem: पाक की वो दिव्यांग डिप्लोमेट जिसने हक के लिए कायदे-कानून बदलवाए, भाई-बहन भी मिसाल

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत की तरफ से दिये गये स्नेहा दुबे के बयान की जमकर सराहना की गई. भारत की इस यंग IFS ऑफिसर ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंक कनेक्शन को रखा. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भी सायमा सलीम (Saima Saleem UNGA Speech) नाम की एक महिला डिप्लोमेट ने अपने मुल्क का पक्ष रखा.

आतंकवाद के मुद्दे पर किरकिरी झेलने के बावजूद पाकिस्तान के सियासी हल्कों में सायमा सलीम द्वारा रखे गए पक्ष को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का प्रयास किया गया. बहरहाल, ये पाकिस्तान की आदत है और मजबूरी भी. लेकिन राजनीति से इतर, अगर सायमा सलीम के निजी जीवन को देखा जाए तो वो एक नजीर है. सिर्फ सायमा ही नहीं, उनका पूरा परिवार ही हौसले की मिसाल है.

कौन हैं सायमा सलीम?

सायमा सलीम फिलहाल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी मिशन की काउंसलर हैं. उनकी आंखों की रोशनी नहीं है. हाल ही में यूएन असेंबली में भाषण देकर वो ऐसा करने वाली दुनिया की पहली ब्लाइंड डिप्लोमेट बन गई हैं.

I congratulate Saima Saleem, my team member, for successfully putting forward Pakistan's position by exercising right of reply.

She spoke using Braille for the first time from UNGA hall.#SaimaSaleem #UNGA 🇵🇰🇺🇳 pic.twitter.com/iy7K8h1HZI