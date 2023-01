अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री पॉम्पियो ने सुषमा स्वराज को लेकर क्या कहा कि भड़क गए जयशंकर

अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब 'Never Give an Inch: Fighting for the America I Love' में लिखा है कि सुषमा स्वराज कभी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक प्लेयर नहीं थीं. विदेश मंत्री जयशंकर ने सुषमा स्वराज को लेकर पॉम्पियो की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (फोटो- रॉयटर्स)