न उड़ान की इजाज़त, न वापसी मुमकिन! टोरोंटो एयरपोर्ट पर 4 साल से खड़ा रूस का कार्गो विमान, एक दिन का किराया ₹63000 के पर

इस विमान का रोज़ का ₹63,000 रुपये से अधिक का पार्किंग किराया लग रहा है, जो अब तक करोड़ों रुपये पहुंच चुका है. यह विमान कूटनीतिक गतिरोध का प्रतीक बन गया है और यहां से गुजरते लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र.

टोरंटो एयरपोर्ट पर फंसा रूसी विमान (Photo-Canada Press)
टोरंटो एयरपोर्ट पर फंसा रूसी विमान (Photo-Canada Press)

कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो के पियरसन इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Toronto Pearson International Airport) पर पिछले चार सालों से एक रूसी कार्गो विमान (Antonov An-124) खड़ा है. ये विमान न कहीं उड़ सकता है और न रूस लौट सकता है और अब तक इसका पार्किंग किराया करोड़ों रुपये तक पहुंच चुका है. ये विमान दो देशों के बीच कूटनीतिक उलझन (Diplomatic dilemma) की एक मिसाल बन गया है.

क्यों और कब आया था यह विमान?

ये Volga-Dnepr Airlines का Antonov An-124 कार्गो विमान है, जो दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमानों में से एक है. 27 फरवरी 2022 को अलास्का (Anchorage, Alaska) से कनाडा के टोरंटो पहुंचा था, जो COVID-19 रैपिड टेस्ट किट्स की एक बड़ी खेप कनाडा लेकर आया था. इन्हीं दिनों रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी और जिसके विरोध में अलग-अलग देशों रूस और यूक्रेन पर तरह-तरह की पाबंदियां लगाना शुरू कर दी थीं. रूस का ये प्लेन भी उन्हीं पाबंदियों की भेंट चढ़ गया.

27 फरवरी 2022 को ये प्लेन टोरंटो पहुंचा और उसी दिन कनाडा के तत्कालीन ट्रांसपोर्ट मंत्री ओमर अलघाबरा (Omar Alghabra) ने घोषणा की कि रूस के किसी भी विमान को अब कनाडाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू कर दिया था. नतीजा ये रहा कि विमान को टोरंटो एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और तब से अब तक ये विमान यहीं खड़ा है.

क्यों नहीं उड़ सकता अब यह विमान?

कनाडा सरकार ने उस दिन से अब तक एक “Notice to Airmen” (NOTAM)  लागू किया हुआ है यानी एक आधिकारिक हवाई प्रतिबंध नोटिस, जो कहता है, "किसी भी रूसी रजिस्टर्ड, स्वामित्व वाले, या रूसी संस्था से जुड़े विमान को कनाडाई क्षेत्र में उड़ान की इजाज़त नहीं दी जाएगी." उस वक्त Transport Canada के प्रवक्ता हिशाम अयौन (Hicham Ayoun) ने पुष्टि भी की थी कि ये कनाडा में ऐसा एकमात्र रूसी विमान है जो इस प्रतिबंध की वजह से फंसा हुआ है.

रोज़ाना ₹63,000 के पार किराया

Toronto Pearson एयरपोर्ट की प्रवक्ता केली गॉस (Kelly Goss) के मुताबिक, यह विमान एयरपोर्ट के एक सुरक्षित क्षेत्र (secure location) में रखा गया है. उन्होंने बताया कि इस विमान पर एयरपोर्ट की मानक पार्किंग दरें लागू होती हैं,

जो 1000 कनाडाई डॉलर प्रति दिन से ज्यादा (करीब ₹63403.04 रोज़) हैं. यह दर तब तक जारी रहेगी, जब तक विमान एयरपोर्ट की संपत्ति पर मौजूद है.

टोरंटो एयरपोर्ट पर फंसे रूसी विमान का पार्किंग खर्च

Time Period

किराया (CAD में)

किराया (भारतीय रुपये में)

1 दिन

1000 CAD से ज्यादा

₹63403.04 से ज्यादा

1 महीना

300000 CAD से ज्यादा

करीब ₹1902091.20

1 साल

365000 CAD से ज्यादा

करीब ₹2.4 करोड़

4 साल

14,60000 CAD से ज्यादा

करीब ₹9.3 करोड़

हालांकि गॉस ने यह बताने से इनकार कर दिया कि क्या Volga-Dnepr Airlines को अब तक बिल भेजा गया है या किसी भुगतान की गई राशि का विवरण मौजूद है या नहीं. कंपनी ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है. फिलहाल यह विमान “non-operational but maintained” स्थिति में रखा गया है यानी इंजन और सिस्टम की समय-समय पर जांच की जाती है ताकि जंग न लगे.

रूस-यूक्रेन युद्ध का असर

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद कनाडा समेत G7 देशों ने रूस पर भारी आर्थिक और हवाई प्रतिबंध लगाए थे. इनमें रूसी विमानों का प्रवेश रोकना, एयरलाइंस की संपत्तियों को जब्त करना और बैंकिंग ट्रांजैक्शन रोकना शामिल था. इसी वजह से Volga-Dnepr का यह Antonov An-124 विमान अब तक कूटनीतिक गतिरोध का हिस्सा बना हुआ है, जो बताता है कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच एक तकनीकी मिशन कैसे राजनयिक गतिरोध में फंस गया है.

फिलहाल कनाडा की तरफ से इस प्रतिबंध को हटाने की कोई योजना नहीं है. जब तक रूस पर लगे हवाई प्रतिबंध बरकरार हैं, यह विमान कनाडा की जमीन पर ही रहेगा. हालांकि स्थानीय लोगों के लिए ये विमान अब “airport landmark” बन चुका है, जो हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन युद्ध की एक अनकही याद दिलाता है.

