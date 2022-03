मारियूपोल में रूसी सेना का Maternity Hospital पर हमला, मलबे में दबे कई मासूम

रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब विस्फोटक रूप ले चुका है. रूस की तरफ से लगातार दावा जरूर हो रहा है कि वो किसी भी रिहायशी इलाके पर हमला नहीं करेगा, किसी अस्पताल को भी अपना निशाना नहीं बनाएगा. लेकिन जमीन पर स्थिति इसके उलट देखने को मिल रही है. अब यूक्रेन के मारियूपोल में एक Maternity Hospital पर हमला किया गया है. ये स्ट्राइक रूसी सेना द्वारा की गई है.

कहा जा रहा है कि इस हमले की वजह से कई बच्चे मलबे में दब गए हैं. 17 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है. अस्पताल को भी भारी नुकसान पहुंचा है. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस घटना पर ट्वीट कर लिखा है कि इस मलबे के नीचे कुछ बच्चे हैं. ये हमला नहीं क्रूरता है. जेलेंस्की इस हमले से इतना आहत हो गए हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना गुस्सा निकाला है.

उन्होंने आगे लिखा है कि दुनिया कब तक इस आतंक को नजरअंदाज करेगी, कब तक वो इसके खिलाफ चुप्पी साधेगी. इस क्रूरता को तुरंत रोका जाए. अब इससे पहले भी रूसी सेना की तरफ से रिहायशी इलाकों में हमला हुआ है. अस्पताल से लेकर मार्केट तक, कई जगह रूसी सेना की तरफ से बमबारी होती दिख गई है. हर बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये बोला है कि रूस की सेना इस समय आम लोगों को अपना निशाना बना रही है.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k