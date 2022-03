LIVE: बाइडेन का State of the Union संबोधन, यूक्रेन-रूस पर क्या होगा ऐलान?

Russia ukraine war: रूस-यूक्रेन जंग पर अमेरिका का रुख आगे क्या होगा? इस सवाल का जवाब राष्ट्रपति जो बाइडेन थोड़ी देर में अपने State of the Union Address में दे सकते हैं. माना जा रहा है कि बाइडेन अपनी स्पीच में दुनिया के विभिन्न देशों से यूक्रेन के लिए मदद मांग सकते हैं. भारतीय समय के मुताबिक, बाइडेन का संबोधन 7.30 बजे करीब होगा. यह बाइडेन का पहला State of the Union address है.

State of the Union से यहां मतलब अमेरिकी संसद है, जिसमें राष्ट्रपति यूएस कांग्रेस को संबोधित करते हैं. यह सालाना संबोधन है, जो वित्त वर्ष की शुरुआत में होता है, इसमें राष्ट्रपति देश के मौजूदा हालात पर बात करते हैं. लेकिन आज इसमें यूक्रेन का मुद्दा छाया रह सकते हैं.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (joe biden) ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्‍की से बात की थी. इसमें जेलेंस्की ने बाइडेन से कहा था कि रूस को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए.

अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, बाइडेन State of the Union Address में रूस पर जमकर निशाना साधेंगे. भाषण के जो अंश सामने आए हैं, उनके मुताबिक, बाइडेन अपनी स्पीच में कहेंगे कि इतिहास से हमने यह सीखा है कि जब तानाशाह को उनके आक्रमण की कीमत नहीं चुकानी पड़ती तो वे ज्यादा अराजकता फैलाते हैं. फिर वे ऐसा करते रहते हैं. इसकी कीमत और खतरे अमेरिका और दुनिया उठाती है.

जानकारी के मुताबिक, स्पीच में बाइडेन कहेंगे, 'पुतिन ने जंग को रोकने के लिए जो प्रयास करने थे, वे नहीं किए. पुतिन को लगता था कि पश्चिमी देश और NATO जवाब नहीं देंगे. उनको लगता था कि वे हमें बांट सकते हैं. लेकिन पुतिन गलत थे. हम तैयार हैं.'