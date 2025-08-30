PM Modi China Visit LIVE: चीन के तिआनजिन पहुंचे पीएम मोदी, 7 साल बाद पहला दौरा, शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा समाप्त करके टोक्यो से चीन के तिआनजिन शहर पहुंचे. वह यहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी होगी.
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ 15वीं भारत-जापान शिखर वार्ता में शिरकत की थी, जिसका मकसद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना था. इस दौरान उन्होंने चार फैक्ट्रियों का दौरा किया, जिनमें से एक में E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है. भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर इसी ट्रेन सेट के चलने की उम्मीद है.
पीएम मोदी ने शिगेरु इशिबा के साथ शिखर वार्ता से पहले इंडिया-जापान बिजनेस फोरम को संबोधित किया. इस मंच से उन्होंने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं. पीएम मोदी की जापान और चीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और टैरिफ नीतियों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में तल्खी आई है.
पीएम मोदी के चीन दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तिआनजिन स्थित एक होटल में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर आधारित प्रस्तुतियां देखते हुए. ये कलाकार चीनी नागरिक हैं जो वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीख रहे हैं.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi watches performances based on Indian classical music and dance, as he arrives at a hotel in Tianjin, China.— ANI (@ANI) August 30, 2025
The performers are Chinese nationals who have been learning Indian classical music and dance for years now.
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/tHJeQPm1n3
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'चीन के तिआनजिन पहुंच गया हूं. एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं.'
Landed in Tianjin, China. Looking forward to deliberations at the SCO Summit and meeting various world leaders. pic.twitter.com/gBcEYYNMFO— Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम अपनी जापान यात्रा समाप्त करने के बाद चीन के तियानजिन शहर पहुंचे. यहां एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत हुआ. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं. इस बैठक के दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Tianjin, China. He will attend the SCO Summit here.— ANI (@ANI) August 30, 2025
(Video: ANI/DD) pic.twitter.com/dWnRHGlt95
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा समाप्त कर चुके हैं और टोक्यो से चीनी शहर तियानजिन के लिए रवाना हो चुके हैं. यहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा खत्म हो गया है. अब पीएम चीन क लिए रवाना हुए हैं. यहां एससीओ समिट में शिरकत करेंगे. इनके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात भी करेंगे.
प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में चीन के तियानजिन शहर के लिए रवाना होंगे. वह जापान दौरे के बाद अब चीन की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वह एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन के सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा किया. इसके बाद उनकी मौजूदगी में एक लंच मीटिंग भी हुई, जिसमें मियागी प्रीफेक्चर के गवर्नर मुराई, जेआर ईस्ट के चेयरमैन फुकाजावा, टोक्यो इलेक्ट्रॉन के प्रेसिडेंट कावाई और तोहोकू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तोमुनागा शामिल रहे.
पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय शुरू किया है. दोनों देशों ने तकनीक और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अगले 10 साल का सहयोगी रोडमैप तैयार किया है. मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर बड़ी सफलता दिला सकती है और बदलते हालात में दोनों देशों को एक-दूसरे की ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा.
भारत और जापान ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. दोनों देशों ने कहा कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों, उनके आयोजकों और फाइनेंसर्स को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाए. यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के बीच शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दिया गया.
पीएम मोदी जापान के सेंडई शहर पहुंच चुके हैं. उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.
पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच कई समझौते हुए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी जिसे प्रधानमंत्री ने रीपोस्ट किया.
अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अलग-अलग प्रीफेक्चरों (राज्य-स्तर की इकाइयों) के गवर्नरों से मुलाकात की. इस बातचीत में 16 गवर्नरों ने हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत पुराने सभ्यता से जुड़े हुए हैं और आज भी लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब जरूरत है कि दिल्ली और टोक्यो तक सीमित रिश्तों को आगे बढ़ाकर भारत के राज्यों और जापान के प्रीफेक्चरों के बीच सीधा सहयोग बढ़ाया जाए. इसके लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 'स्टेट-प्रीफेक्चर पार्टनरशिप' की शुरुआत की गई थी, जो ट्रेड, तकनीक, पर्यटन, सुरक्षा, स्किल और कल्चर जैसे क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूत करेगी. मोदी ने भारतीय राज्यों और जापानी गवर्नरों से कहा कि वे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करें. उन्होंने कहा कि जैसे जापान के हर प्रीफेक्चर की अपनी खास ताकत है, वैसे ही भारत के हर राज्य की अपनी अलग क्षमता है. अगर दोनों मिलकर काम करें तो बड़ा फायदा होगा. मोदी ने खासतौर पर युवाओं और कौशल विकास के आदान-प्रदान पर जोर दिया और कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट साथ आएंगे तो नए अवसर बनेंगे. गवर्नरों ने भी माना कि अगर राज्यों और प्रीफेक्चरों के बीच सीधे रिश्ते बढ़ते हैं तो भारत-जापान के कारोबारी, शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे.
जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेंडई की ओर जा रहा हूं. कल रात से ही सिलसिला जारी है, और मैं आपके साथ कार में रहूंगा.'
पीएम मोदी और शिगेरू इशिबा ने शनिवार को JR ईस्ट में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की. जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी तस्वीरें ट्वीट की हैं.
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है. पीएम मोदी आज नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करेंगे. इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा उनके सम्मान में एक लंच देंगे. लंच के बाद दोनों नेता मिलकर टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे. इसके तुरंत बाद दोपहर करीब 12:20 बजे पीएम मोदी चीन के तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह शाम 4:10 बजे बिन्हाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे.