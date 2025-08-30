scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

PM Modi China Visit LIVE: चीन के तिआनजिन पहुंचे पीएम मोदी, 7 साल बाद पहला दौरा, शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात

aajtak.in | नई दिल्ली | 30 अगस्त 2025, 5:55 PM IST

PM Modi China Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तिआनजिन पहुंच गए हैं. वह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे.

Chinese Officials Welcomed PM Modi in Tianjin Chinese Officials Welcomed PM Modi in Tianjin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा समाप्त करके टोक्यो से चीन के तिआनजिन शहर पहुंचे. वह यहां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. सम्मेलन से इतर पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी होगी.

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ 15वीं भारत-जापान शिखर वार्ता में शिरकत की थी, जिसका मकसद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना था. इस दौरान उन्होंने चार फैक्ट्रियों का दौरा किया, जिनमें से एक में E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है. भारत के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अहमदाबाद-मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर इसी ट्रेन सेट के चलने की उम्मीद है.

पीएम मोदी ने शिगेरु इशिबा के साथ शिखर वार्ता से पहले इंडिया-जापान बिजनेस फोरम को संबोधित किया. इस मंच से उन्होंने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर इस सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकते हैं. पीएम मोदी की जापान और चीन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार और टैरिफ नीतियों के चलते भारत-अमेरिका संबंधों में तल्खी आई है.

पीएम मोदी के चीन दौरे से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां देख सकते हैं:

5:55 PM (24 मिनट पहले)

पीएम मोदी के सामने चीनी कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति

Posted by :- deepak mishra

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तिआनजिन स्थित एक होटल में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य पर आधारित प्रस्तुतियां देखते हुए. ये कलाकार चीनी नागरिक हैं जो वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीख रहे हैं.

4:33 PM (एक घंटा पहले)

एससीओ समिट में विश्व नेताओं से मुलाकात के लिए उत्सुक: PM मोदी

Posted by :- deepak mishra

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'चीन के तिआनजिन पहुंच गया हूं. एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं.'

4:05 PM (2 घंटे पहले)

पीएम मोदी का चीन में रेड कारपेट पर हुआ भव्य स्वागत

Posted by :- deepak mishra

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम अपनी जापान यात्रा समाप्त करने के बाद चीन के तियानजिन शहर पहुंचे. यहां एयरपोर्ट पर उनका रेड कारपेट बिछाकर भव्य स्वागत हुआ. पीएम मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए तियानजिन पहुंचे हैं. इस बैठक के दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होगी.

3:57 PM (2 घंटे पहले)

PM Modi in China: पीएम मोदी का प्लेन कुछ देर में तियानजिन में होगा लैंड

Posted by :- deepak mishra

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय जापान यात्रा समाप्त कर चुके हैं और टोक्यो से चीनी शहर तियानजिन के लिए रवाना हो चुके हैं. यहां वह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी.

Advertisement
12:34 PM (5 घंटे पहले)

पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हुए

Posted by :- Nuruddin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरा खत्म हो गया है. अब पीएम चीन क लिए रवाना हुए हैं. यहां एससीओ समिट में शिरकत करेंगे. इनके अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई अन्य नेताओं से मुलाकात भी करेंगे.

 

12:13 PM (6 घंटे पहले)

कुछ देर में जापान से चीन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी

Posted by :- Yogesh

प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में चीन के तियानजिन शहर के लिए रवाना होंगे. वह जापान दौरे के बाद अब चीन की यात्रा पर जा रहे हैं जहां वह एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे.

12:05 PM (6 घंटे पहले)

जापान के प्रधानमंत्री ने PM मोदी के सम्मान में दिया लंच

Posted by :- Yogesh

प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो इलेक्ट्रॉन के सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का दौरा किया. इसके बाद उनकी मौजूदगी में एक लंच मीटिंग भी हुई, जिसमें मियागी प्रीफेक्चर के गवर्नर मुराई, जेआर ईस्ट के चेयरमैन फुकाजावा, टोक्यो इलेक्ट्रॉन के प्रेसिडेंट कावाई और तोहोकू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट तोमुनागा शामिल रहे.

 

11:16 AM (7 घंटे पहले)

'जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट...', टोक्यो में क्या बोले पीएम मोदी

Posted by :- Yogesh

पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी में नया अध्याय शुरू किया है. दोनों देशों ने तकनीक और रक्षा समेत कई क्षेत्रों में अगले 10 साल का सहयोगी रोडमैप तैयार किया है. मोदी ने कहा कि जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा मिलकर बड़ी सफलता दिला सकती है और बदलते हालात में दोनों देशों को एक-दूसरे की ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा.

यह भी पढ़ें: 'जापानी तकनीक और भारतीय टैलेंट एक विनिंग कॉम्बिनेशन', टोक्यो में बोले पीएम मोदी

11:07 AM (7 घंटे पहले)

पहलगाम हमले पर क्या बोले पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री इशिबा?

Posted by :- Yogesh

भारत और जापान ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है. दोनों देशों ने कहा कि हमले के जिम्मेदार आतंकियों, उनके आयोजकों और फाइनेंसर्स को तुरंत न्याय के कटघरे में लाया जाए. यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के बीच शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में दिया गया.

यह भी पढ़ें: 'गुनहगारों को बिना देरी मिले सजा', पहलगाम हमले पर भारत के साथ खुलकर आया जापान

Advertisement
9:28 AM (8 घंटे पहले)

सेंडई पहुंचे पीएम मोदी, शेयर की तस्वीरें

Posted by :- Yogesh

पीएम मोदी जापान के सेंडई शहर पहुंच चुके हैं. उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

 

8:52 AM (9 घंटे पहले)

'सफल दौरे से मिले शानदार नतीजे', PM मोदी की यात्रा के दौरान भारत-जापान के बीच ये समझौते हुए

Posted by :- Yogesh

पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जापान के बीच कई समझौते हुए. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी जिसे प्रधानमंत्री ने रीपोस्ट किया.

 

8:38 AM (9 घंटे पहले)

प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के गवर्नरों से मुलाकात की

Posted by :- Yogesh

अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के अलग-अलग प्रीफेक्चरों (राज्य-स्तर की इकाइयों) के गवर्नरों से मुलाकात की. इस बातचीत में 16 गवर्नरों ने हिस्सा लिया. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत पुराने सभ्यता से जुड़े हुए हैं और आज भी लगातार मजबूत हो रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब जरूरत है कि दिल्ली और टोक्यो तक सीमित रिश्तों को आगे बढ़ाकर भारत के राज्यों और जापान के प्रीफेक्चरों के बीच सीधा सहयोग बढ़ाया जाए. इसके लिए 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 'स्टेट-प्रीफेक्चर पार्टनरशिप' की शुरुआत की गई थी, जो ट्रेड, तकनीक, पर्यटन, सुरक्षा, स्किल और कल्चर जैसे क्षेत्रों में रिश्तों को और मजबूत करेगी. मोदी ने भारतीय राज्यों और जापानी गवर्नरों से कहा कि वे मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, छोटे उद्योग और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी करें. उन्होंने कहा कि जैसे जापान के हर प्रीफेक्चर की अपनी खास ताकत है, वैसे ही भारत के हर राज्य की अपनी अलग क्षमता है. अगर दोनों मिलकर काम करें तो बड़ा फायदा होगा. मोदी ने खासतौर पर युवाओं और कौशल विकास के आदान-प्रदान पर जोर दिया और कहा कि जापानी टेक्नोलॉजी और भारतीय टैलेंट साथ आएंगे तो नए अवसर बनेंगे. गवर्नरों ने भी माना कि अगर राज्यों और प्रीफेक्चरों के बीच सीधे रिश्ते बढ़ते हैं तो भारत-जापान के कारोबारी, शैक्षिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे.

8:30 AM (9 घंटे पहले)

पीएम मोदी ने शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन से किया सफर

Posted by :- Yogesh

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पीएम मोदी के साथ बुलेट ट्रेन में सफर करते हुए तस्वीरें पोस्ट कीं. उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेंडई की ओर जा रहा हूं. कल रात से ही सिलसिला जारी है, और मैं आपके साथ कार में रहूंगा.'

 

8:26 AM (9 घंटे पहले)

जापान में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मिले पीएम मोदी

Posted by :- Yogesh

पीएम मोदी और शिगेरू इशिबा ने शनिवार को JR ईस्ट में ट्रेनिंग ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की. जापान के प्रधानमंत्री ने इसकी तस्वीरें ट्वीट की हैं.

Image

Advertisement
8:11 AM (10 घंटे पहले)

पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन, जानें पूरा शेड्यूल

Posted by :- Yogesh

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन है. पीएम मोदी आज नेशनल गवर्नर्स एसोसिएशन के साथ बातचीत करेंगे. इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा उनके सम्मान में एक लंच देंगे. लंच के बाद दोनों नेता मिलकर टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे. इसके तुरंत बाद दोपहर करीब 12:20 बजे पीएम मोदी चीन के तियानजिन के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वह शाम 4:10 बजे बिन्हाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

Advertisement
Advertisement