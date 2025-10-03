scorecardresearch
 

Feedback

इस्लामाबाद प्रेस क्लब में घुसी पुलिस, PoK में बगावत का सच छुपाने में जुटी पाकिस्तानी सरकार

पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (PoJK) में हो रहे विरोध की गूंज इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है. नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस ने छापा मारकर पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों पर हमला किया, लाठीचार्ज और मीडिया उपकरण नष्ट किए. मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है.

Advertisement
X
पाकिस्तान के नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस की रेड (Photo: Screengrab)
पाकिस्तान के नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस की रेड (Photo: Screengrab)

पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू-कश्मीर (PoJK) में जारी असंतोष की लहर अब इस्लामाबाद तक पहुंच गई है. नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस के बर्बर हमले और लाठीचार्ज की खबर है. यह कार्रवाई कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई. मानवाधिकार समूहों और मीडिया संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है.

इस्लामाबाद पुलिस ने गुरुवार को नेशनल प्रेस क्लब (NPC) पर छापा मारा है. पुलिस ने परिसर में जबरन प्रवेश कर पत्रकारों के साथ-साथ PoJK (पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर) के प्रदर्शनकारियों पर हमला किया. 

यह घटना PoJK में कथित अत्याचारों और इंटरनेट ब्लैकआउट के विरोध में किए जा रहे एक प्रदर्शन के दौरान हुई. पुलिस ने लाठीचार्ज किया और मीडिया उपकरणों को नष्ट कर दिया. इस कार्रवाई से देश भर में आक्रोश फैल गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Youth Arrested for Providing Intelligence to Pakistan
पाकिस्तान को जानकारी देने के आरोप में Youtuber गिरफ्तार, वसीम का Pak एंबेसी से था संपर्क  
The restriction coincides with the resumption of India-Pakistan sporting ties, highlighted by the September 14 Asia Cup cricket match in Dubai, prompting criticism that cricket is being prioritised over religious sentiment.
भारत-PAK तनाव के बीच पाकिस्तान जाएगा सिख जत्था, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी 
Public uprising in POK, direct warning to Pakistan!
POK में जनता के विद्रोह के बीच राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, देखें 
The Sikh group will go to Pakistan.
प्रकाश पर्व के लिए सिख जत्थों को पाक जाने की इजाजत?  
Sana Mir, Natalia Parvez
क्रिकेट में कश्मीर घुसेड़ने की आदत! पूर्व PAK कप्तान सना मीर को PoK की खिलाड़ी पर कमेंट के बाद देनी पड़ी सफाई 

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का कड़ा प्रहार

पुलिस की यह कार्रवाई कश्मीर एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान हुई. यह प्रदर्शन कथित अत्याचारों और अधिकृत कश्मीर में चल रहे इंटरनेट ब्लैकआउट के खिलाफ किया जा रहा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, PoJK के एडवोकेट समुदाय के सदस्य NPC के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान, पुलिस ने हमला किया और उन्हें निशाना बनाया. चश्मदीदों ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और मीडिया उपकरणों को नष्ट करने की जानकारी दी.

Advertisement

मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों ने की निंदा

इस हमले की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान (HRCP) ने कड़ी निंदा की. HRCP ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम नेशनल प्रेस क्लब पर छापे और पत्रकारों पर हमले की कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने तत्काल जांच की मांग की और कहा कि जिम्मेदार लोगों को कटघरे में लाया जाना चाहिए. इस घटना ने देशव्यापी आक्रोश और मानवाधिकार समूहों से निंदा को जन्म दिया है.

राजनीतिक नेताओं ने मांगी जवाबदेही

पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार ज़ाईद गिशकोरी ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का बर्बर हमला गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने सवाल किया कि पत्रकारों का घर उन लोगों के लिए असुरक्षित कैसे हो गया, जिनके पास विरोध करने की कोई जगह नहीं है. संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पूर्व दूत मलीहा लोधी ने भी इस छापे को "निंदनीय" बताया और जवाबदेही की मांग की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement