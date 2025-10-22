पाकिस्तान में फिर सिर उठा रहा लश्कर-ए-तैयबा, 2 नवंबर को बड़ी रैली की तैयारी

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान में एक खुलेआम बड़ी रैली करने जा रहा है. यह रैली 2 नवंबर को लाहौर के मीनार-ए-पाकिस्तान में होगी. ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिलाए जाने के बाद लश्कर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है. लश्कर ने रैली का जो पोस्टर जारी किया है, उसमें पहलगाम हमले के बाद सुर्खियों में आए आतंकी सैफुल्ला कसूरी की फोटो है.

सूत्रों के मुताबिक, इस रैली के ज़रिए लश्कर-ए-तैयबा को नए सिरे से खड़ा करने की पाकिस्तान आर्मी की प्लानिंग है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुर्खियों में आए आतंकी हफीज अब्दुल रऊफ ने रैली के लिए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की अपील करते हुए एक्सक्लूसिव वीडियो जारी किया है.

पाकिस्तान आर्मी लश्कर के आतंकियों को टीटीपी के सामने खैबर में खड़ा कर रही है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान आर्मी के साथ आतंकियों को जनाजा देने वाला आतंकी लश्कर रैली का चेहरा बनेगा. यह रैली लश्कर-ए-तैयबा के पॉलिटिकल विंग 'पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग' (PMML) के बैनर तले बुलाई गई है.

रैली में शामिल होंगे वॉन्टेड आतंकी

सूत्रों के मुताबिक, इस रैली में लश्कर के टॉप आतंकी जो इंडिया से वांटेड हैं, वे भी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि यह रैली जिहादियों को इकट्ठा करने की एक बड़ी कवायद है. सूत्रों के मुताबिक, रैली में हाफिज सईद का संदेश भी पढ़ा जाएगा.

तल्हा सईद कर रहा बैठकों में शिरकत

लाहौर में होने वाले इस कन्वेंशन को लेकर लश्कर सरगना हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद खुद कई बड़ी बैठकों में शिरकत कर रहा है. लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान से लोगों और समर्थकों को इकट्ठा करने की प्लानिंग है. 2 नवंबर को लाहौर की इस रैली पर भारतीय खुफिया एजेंसियों की भी पैनी नजर रहेगी.

