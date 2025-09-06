पाकिस्तान में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में धमाका...1 की मौत, कई घायल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम में धमाका हो गया. इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि ये धमाका IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से किया गया और इसे टारगेटेड अटैक माना जा रहा है. घटना खार तहसील के काउसर क्रिकेट ग्राउंड में हुई.

धमाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग जान बचाने के लिए यहां-वहां भागते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे से घने धुएं का गुबार उठता दिखाई देता है. धमाके के बाद मैदान में अफरा-तफरी मच गई और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. फिलहाल सुरक्षाबलों ने इलाके को घेर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि यह घटना आतंकवादी हमले की ओर इशारा करती है.



ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं. पिछले हफ्ते एक पुलिस स्टेशन पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया गया था.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया. अभी तक किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. सुरक्षा अधिकारियों का अनुमान है कि यह हमला कुछ हफ्ते पहले सुरक्षाबलों द्वारा शुरू किए गए आतंकवाद-रोधी अभियान 'ऑपरेशन सरबकाफ़' के जवाब में आतंकवादियों ने किया है.

Dawn के मुताबिक जिला पुलिस अधिकारी वकास रफीक ने कहा कि यह धमाका खार तहसील के कौसर क्रिकेट मैदान में हुआ और इसे आईईडी से अंजाम दिया गया. उन्होंने बताया कि यह हमला किसी खास निशाने पर किया गया लगता है. पिछले शनिवार को भी लोवी मामुंड तहसील के लाघारी इलाके में एक पुलिस थाने पर आतंकियों ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित दो लोग घायल हुए थे.

