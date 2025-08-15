scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तानी सेना का आतंकियों से कनेक्शन फिर बेनकाब, भारतीय हमले में ढेर आतंकी की कब्र पर पहुंचे टॉप अफसर

मुदस्सिर अहमद के अलावा, मरकज तैयबा पर भारतीय हमले में यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक रऊफ सहित अन्य प्रमुख लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी भी मारे गए थे. अजहर और रऊफ भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की साजिश रचने में अपनी भूमिका के लिए लंबे समय से वांटेड थे.

Advertisement
X
पाकिस्तानी सेना और पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने लश्कर आतंकवादी मुदस्सिर की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की. (Photo: ITG)
पाकिस्तानी सेना और पंजाब प्रांत के अधिकारियों ने लश्कर आतंकवादी मुदस्सिर की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की. (Photo: ITG)

पाकिस्तान की प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ गहरी सांठगांठ का एक और ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला है. पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हमले में मारे गए लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक आतंकवादी की कब्र पर 14 अगस्त को खुलेआम श्रद्धांजलि अर्पित करते देखा गया. 

जीओसी लाहौर डिवीजन मेजर जनरल राव इमरान सरताज, संघीय मंत्री मलिक रशीद अहमद खान, डीपीओ कसूर मुहम्मद ईसा खान और डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने लाहौर के मुरीदके में मुदस्सिर अहमद की कब्र का दौरा किया. मुदस्सिर लश्कर का मुख्य ऑपरेटिव था, जो इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 की हाईजैकिंग और 2019 के पुलवामा आतंकी हमले से जुड़ा था. वह आतंकी संगठन के मुख्यालय मरकज तैयबा को निशाना बनाकर किए गए भारतीय ऑपरेशन में मारे गए लोगों में शामिल था.

 

सम्बंधित ख़बरें

Pakistan Receives a Warning from India: Recklessness Will Have Serious Consequences
पाक की धमकी पर भारत का जवाब, सुनिए MEA प्रवक्ता क्या बोले 
president murmu on operation sindoor
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बोलीं President 
The General said that leaders in Pakistan, especially some Army Chiefs, have a habit of indulging in bluff and bluster.
अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ ने यूं ही नहीं कहा आसिम मुनीर को ओसामा बिन लादेन 
Rafale Fighter Jet Operation Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन... इसी अंबाला एयरबेस के रनवे से उड़े राफेल ने पाक में मचाई थी तबाही  
Harbhajan Singh
Pak संग क्रिकेट खेलने पर भड़के Harbhajan Singh! 
Pakistan Army Officers Attended Funeral of Terrorists Killed in Indian Strikes on 7th May Ops Sindoor
ऑपरेशन सिंदूर में 7 मई, 2025 को मारे गए आतंकियों के नमाज-ए-जनाजा में शामिल पाकिस्तानी सेना के अधिकारी. (Photo: Reuters)

मुदस्सिर अहमद के अलावा, मरकज तैयबा पर भारतीय हमले में यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक रऊफ सहित अन्य प्रमुख लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादी भी मारे गए थे. अजहर और रऊफ भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों की साजिश रचने में अपनी भूमिका के लिए लंबे समय से वांटेड थे. मुरीदके में 7 मई को मुदस्सिर अहमद के अंतिम संस्कार का नेतृत्व लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ (अब्दुर रऊफ) ने किया, जो अमेरिका द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी है. 

Advertisement

पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक (IGP) को लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के साथ मुदस्सिर अहमद के जनाजे में नमाज अदा करते देखा गया था. इससे संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादियों को पाकिस्तान की सरकार और सेना द्वारा दिए जा रहे निरंतर संरक्षण का पर्दाफाश होता है. यह घटनाक्रम आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान के दोहरे रवैये का एक और सबूत है. वह सार्वजनिक रूप से आतंकवाद से लड़ने का दावा करता है, जबकि उसकी सरकारी मशीनरी दुनिया के कुछ मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को सम्मानित करती नजर आती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement