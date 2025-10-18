scorecardresearch
 

'उम्मीद से परे जवाब...' जहां पाकिस्तान ने लादेन को छिपाया था, वहां से आसिम मुनीर ने भारत को दी गीदड़भभकी

पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को धमकी दी कि किसी भी उकसावे पर "अनुपात से परे जवाब" दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को न तो झुकाया जा सकता है, न डराया जा सकता है. आसिम मुनीर ने पहले भी भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है.

आसिम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं. (File Photo)
आसिम मुनीर लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं. (File Photo)

पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर एक बार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है. पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी कलुल (एबटाबाद) में कैडेट्स को संबोधित करते हुए मुनीर ने कहा कि भारत की किसी भी "छोटी सी उकसावे की कार्रवाई" पर पाकिस्तान "उम्मीद से परे जवाब" देगा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत की भौगोलिक विशालता के भ्रम को तोड़ देगा और उसकी प्रतिक्रिया घातक होगी.​

मुनीर ने भारतीय सैन्य नेतृत्व को चेतावनी दी कि वे "भड़काऊ बयानबाज़ी" से परहेज करें. उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ सभी लंबित मसलों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय संधियों के तहत समानता और आपसी सम्मान के आधार पर सुलझाना चाहिए. पाकिस्तान, उन्होंने कहा, "कभी दबाया या धमकाया नहीं जा सकता."​

यह भी पढ़ें: शहबाज शरीफ बोले- तालिबान का हमला भारत की शह पर, टू फ्रंट वॉर की तैयारी में मुनीर की सेना, फिर 'हॉट टॉक' करने लगा PAK

इससे पहले भी आसिम मुनीर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने अमेरिका के टैम्पा शहर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर पाकिस्तान पर अस्तित्व का संकट आता है, तो "हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे." उन्होंने यह भी कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी पर बांध बनाएगा, तो पाकिस्तान उसे "10 मिसाइलों" से उड़ा देगा.

भारत ने मनीर के बयान को "न्यूक्लियर ब्लैकमेल" बताया

इस बयान को भारत ने "न्यूक्लियर ब्लैकमेल" बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी और इसे पाकिस्तान के गैर-जिम्मेदार रवैये का उदाहरण कहा था.​ भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सेना प्रमुख के हालिया बयान को "न्यूक्लियर सेबर-रैटलिंग" बताया और कहा कि इस तरह के गैर-जिम्मेदाराना बयान क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं.

यह भी पढ़ें: न शाहबाज की शह चली, न मुनीर की 'ईगो मसाज'... फेल हो गई ट्रंप को नोबेल दिलाने की सारी जुगाड़बाजी

आसिम मुनीर अक्सर देते हैं भड़काऊ बयानबाजी

भारत ने कहा था कि पाकिस्तान की सेना का इतिहास आतंकवादी समूहों से संबंध रखने का रहा है, जिससे विश्व समुदाय में उसके परमाणु नियंत्रण प्रणाली को लेकर गहरी चिंताएं हैं.​ अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों ने मुनीर की यह आक्रामक बयानबाज़ी पाकिस्तान की घरेलू अस्थिर राजनीतिक स्थिति और सेना के दबाव में चल रहे नेतृत्व संकट से जोड़कर देखा था. कई विशेषज्ञों का मानना था कि भारत विरोधी बयान पाकिस्तान की जनता और कट्टरपंथी गुटों को एकजुट करने की कोशिश है.

---- समाप्त ----
