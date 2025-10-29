धमकी देने वाला PAK अब अफगान के आगे गिड़गिड़ाया, बोला- 'मतभेद तो हर घर में होते हैं'

पाकिस्तान के गृह मंत्री (Interior Minister) सैयद मोहसिन नक़वी ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के वरिष्ठ सुरक्षा उप मंत्री मोहम्मद इब्राहीम सदर से मुलाकात की. ये बैठक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (ECO) की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान हुई. मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. एक ईरानी पत्रकार से बात करते हुए नकवी ने कहा, 'मतभेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन हम ऐसे मसलों को बातचीत के ज़रिए सुलझाते हैं.'

ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी (जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़ी है) ने इस मुलाकात का वीडियो जारी किया है. वीडियो में मोहसिन नकवी को अफगान अधिकारी हक्कानी का हाथ थामे हुए ये कहते देखा जा सकता है कि मसलों को बातचीत से हल किया जाना चाहिए.

दोनों देशों के बीच यह छोटी लेकिन अहम बातचीत ECO मंत्रियों की बैठक के दौरान हुई. दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान की सैन्य सरकार का रक्षा मंत्री जहां अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा है, वहीं उसी सरकार के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ईरान में अफगान अधिकारी (सदर इब्राहीम) से मुलाकात कर खुश नजर आए.

दोनों देशों के बीच कैसे शुरू हुआ तनाव?

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कोई नया नहीं है. दोनों देशों के रिश्तों में खटास तब से बनी हुई है जबसे तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी. सीमा विवाद, आतंकवादी गतिविधियों पर आरोप और सीमा पार हमलों को लेकर दोनों देशों में कई बार बयानबाजी हुई.

हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि अफगानिस्तान की जमीन से तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों ने कई हमले किए हैं. वहीं, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अपने घरेलू हालात से ध्यान भटकाने के लिए तालिबान पर आरोप लगा रहा है.

दोनों देशों के बीच रिश्ते तब और बिगड़ गए जब पाकिस्तान ने अक्टूबर 2023 में “गैरकानूनी अफगानों” को देश छोड़ने का आदेश दिया. लाखों अफगान नागरिकों को बिना किसी तैयारी के वापस भेजने के फैसले की संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की.

इस बीच, दोनों देशों के बीच कुछ बैकडोर बातचीत और कूटनीतिक मुलाकातें भी हुईं ताकि सीमित सहयोग बहाल किया जा सके. तेहरान में ECO सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और अफगान उप सुरक्षा मंत्री मोहम्मद इब्राहीम सादर की मुलाकात इसी कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है.

