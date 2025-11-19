scorecardresearch
 

Feedback

पाकिस्तान में दहशतगर्दों का नया ठिकाना! आर्मी हेडक्वार्टर के पास लश्कर बना रहा आतंकी ट्रेनिंग सेंटर

पाकिस्तान में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) तेजी से अपना नया आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर रहा है. इस नए सेंटर का नाम 'मरकज अल-कुद्स' रखा गया है. अमेरिका द्वारा नामित ग्लोबल टेररिस्ट और लश्कर का वरिष्ठ कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ खुद इस साइट का दौरा कर चुका है.

Advertisement
X
अमेरिका द्वारा नामित ग्लोबल टेररिस्ट और लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ इस साइट का दौरा कर चुका है. (File Photo- ITG)
अमेरिका द्वारा नामित ग्लोबल टेररिस्ट और लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ इस साइट का दौरा कर चुका है. (File Photo- ITG)

रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर्स (GHQ) से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) तेजी से अपना नया आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर खड़ा कर रहा है. यह वही इलाका है जिसे पाकिस्तान दुनिया को सबसे सुरक्षित सैन्य जोन बताता है, लेकिन उसी के पास एक नया दहशतगर्दी अड्डा तैयार हो रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, इस नए सेंटर का नाम 'मरकज अल-कुद्स' रखा गया है और लश्कर का दावा है कि यह सुविधा अगले रमजान तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगी. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस निर्माण को छुपाया नहीं जा रहा, बल्कि इसे एक कम्युनिटी और अर्बन वॉरफेयर सेंटर के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि अंदरखाने इसका असली उद्देश्य भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना है.

जानकारी में यह भी सामने आया है कि अमेरिका द्वारा नामित ग्लोबल टेररिस्ट और लश्कर का वरिष्ठ कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ खुद इस साइट का दौरा कर चुका है. रऊफ वही आतंकी है जिसने भारतीय स्ट्राइक में मारे गए LeT आतंकियों की नमाज-ए-जनाजा पाकिस्तान आर्मी अधिकारियों की मौजूदगी में पढ़ाई थी. रावलपिंडी पहुंचकर रऊफ ने इस नए प्रोजेक्ट को लश्कर के लिए 'नई सुबह' बताया, जो पाकिस्तान की आतंकी सोच और संरचना की सच्चाई खुद उजागर करता है.

सम्बंधित ख़बरें

High voltage drama outside Adiala jail in Rawalpindi
Pak के पूर्व पीएम इमरान खान के बहनों की पुलिस से झड़प  
IMRAN SISITERS
पाकिस्तान में इमरान खान की 3 बहनों को सड़क पर घसीटा गया 
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर दी गीदड़ भभकी (Photo: PTI)
आर्मी चीफ के 'ट्रेलर' वाले बयान से PAK में कंपकंपी, ख्वाजा आसिफ बोले- बॉर्डर पर फिर... 
Sohail Afridi
पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी का कर दिया पर्दाफाश, खैबर CM ने मुनीर आर्मी को भी किया बेनकाब 
Pakistan_Reconstruction_After_Operation
Operation Sindoor : पाक में अभी तक हो रहा मरम्मत का काम 
Advertisement

खुफिया सूत्रों के अनुसार, मरकज अल-कुद्स एक डुअल-यूज टेरर फैसिलिटी है. ऊपर से इसे सामुदायिक केंद्र बताया जा रहा है, जबकि अंदर विशेष रूप से विस्फोटक प्रशिक्षण, अर्बन कॉम्बैट ड्रिल और भारत के खिलाफ ‘जिहाद’ तैयार करने वाले मॉड्यूल लगाए जा रहे हैं. यह सेंटर पाकिस्तान की धरती का उपयोग भारत विरोधी दहशतगर्दी के लिए करने की उसकी लगातार जारी नीति का ताजा उदाहरण है.

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि GHQ से इतनी नजदीक पर इतना बड़ा आतंकी ढांचा कैसे खड़ा हो रहा है? यह या तो पाकिस्तान आर्मी की खुली सहमति को दर्शाता है या फिर उसकी सीधी भागीदारी को. इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सरजमीं आज भी आतंकी संगठनों के लिए सुरक्षित ठिकाना बनी हुई है और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन वहां न सिर्फ पनप रहे हैं बल्कि विस्तार भी कर रहे हैं, वो भी सेना की नाक के नीचे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement