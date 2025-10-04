scorecardresearch
 

अब प्रत्यर्पण से बच नहीं पाएगा नीरव मोदी? भारत ने ब्रिटिश कोर्ट को दिया भरोसा

भारत सरकार ने वेस्टमिंस्टर कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले UK को आश्वस्त किया है कि 2 अरब डॉलर के PNB घोटाले के आरोपी निरव मोदी से भारत में दोबारा पूछताछ नहीं होगी. प्रत्यर्पण होने पर उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा.

नीरव मोदी को जल्द लाया जा सकता है भारत. (फाइल फोटो)
लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में होने वाली निरव मोदी की प्रत्यर्पण सुनवाई से पहले भारत सरकार ने यूनाइटेड किंगडम को लिखित आश्वासन दिया है. यह संप्रभु गारंटी क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के जरिए UK को सौंपी गई है. इसमें कहा गया है कि पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के करीब 2 अरब डॉलर के घोटाले में वांछित आर्थिक अपराधी निरव मोदी से भारत में किसी तरह की "पूछताछ" नहीं की जाएगी.

सूत्रों के मुताबिक, निरव मोदी को प्रत्यर्पण के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा. इसी तरह का आश्वासन भारत ने पहले बेल्जियम को मेहुल चौकसी केस में भी दिया था.

यह भी पढ़ें: PNB घोटाला: नीरव मोदी के साले मयांक मेहता को CBI कोर्ट ने दी माफी, बने सरकारी गवाह

निरव मोदी मार्च 2019 से UK की जेल में बंद हैं. उन्होंने हाल ही में एक नया आवेदन दाखिल कर प्रत्यर्पण को चुनौती दी थी. हालांकि, 2022 में UK की अदालतों में उनकी सभी कानूनी कोशिशें खत्म हो चुकी थीं.

नीरव मोदी की जमानत याचिका की जा रही खारिज

इस साल मई में हाई कोर्ट ने उनकी दसवीं जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया था और उन्हें "फ्लाइट रिस्क" बताया था. PNB घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे निरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी पर आरोप है कि उन्होंने बैंक को लगभग 2 अरब डॉलर का चूना लगाया.

यह भी पढ़ें: विजय माल्‍या +नीरव मोदी +केतन पारिख से भी ज्‍यादा... हेराफेरी से 1 साल में 25000Cr कमा ले गई ये अमेरिकन कंपनी!

क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिकारियों ने तिहाड़ का किया दौरा

इधर, UK क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के अधिकारी हाल ही में तिहाड़ जेल का भी दौरा कर चुके हैं, ताकि यह परखा जा सके कि भारत प्रत्यर्पित किए गए भगोड़ों को पर्याप्त सुविधाएं और बुनियादी सुविधाएं देता है या नहीं. निरव मोदी की प्रत्यर्पण सुनवाई 23 नवंबर को वेस्टमिंस्टर कोर्ट, लंदन में होने की उम्मीद है.

TOPICS:

