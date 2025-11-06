'न्यूयॉर्क के लिए मैं ट्रंप के खिलाफ खड़ा रहूंगा', पोस्ट-इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ज़ोहरान ममदानी

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद डेमोक्रेट जोहरान ममदानी ने बुधवार को ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क के लिए खड़े होने का संकल्प लिया. उन्होंने कहा कि उनकी जीत शहर के दोहरे संकटों (वाशिंगटन में एक सत्तावादी प्रशासन और घर पर बढ़ती असंभवता) निपटने का जनादेश है.

मामदानी ने अपने पहले पोस्ट-इलेक्शन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शहर से फेडरल फंडिंग छीनने की धमकियों का सामना करेंगे, जबकि बढ़ती आवास और जीवन यापन की लागत से निपटेंगे.'

पहले की हैं न्यूयॉर्क में कई समस्याएं: ममदानी

उन्होंने कहा, 'मैं इस शहर के लिए खड़ा रहूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि हम वाशिंगटन को यहां की हर समस्या का जिम्मेदार न ठहराएं,' उन्होंने ये भी जोड़ा कि न्यूयॉर्क की कई समस्याएं ट्रंप प्रशासन से पहले की हैं.

ममदानी ने शहर के विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा कि यदि कभी-भी इस शहर के लोगों को लाभ पहुंचाने वाली कोई बात हो तो मैं किसी से भी, यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप से भी बात करने के लिए तैयार और इच्छुक हूं. उन्होंने कहा, ये भी ध्यान दिलाया कि व्हाइट हाउस ने अभी तक उन्हें बधाई देने के लिए संपर्क नहीं किया है.

Advertisement

ऑल-वीमेन ट्रांज़िशन टीम की घोषणा

इसी कार्यक्रम में ममदानी ने एक ऑल-वीमेन ट्रांज़िशन टीम की घोषणा की. उन्होंने कहा कि इस समूह में एक ही समय में कई संकटों को संभालने का ट्रैक रिकॉर्ड है. इस टीम में राजनीतिक रणनीतिज्ञ एलाना लियोपोल्ड, यूनाइटेड वे ऑफ न्यूयॉर्क सिटी की अध्यक्ष ग्रेस बोनिला, पूर्व उपमहापौर मेलानी हार्टजोग, पूर्व एफटीसी अध्यक्ष लीना खान और पूर्व प्रथम उपमहापौर मारिया टोरेस-स्प्रिंगर शामिल हैं.

ममदानी ने कहा कि उनका प्रशासन सक्षम और करुणाशील होगा, जो उन्हीं नीतियों को लागू करने में सक्षम होगा जिन पर उन्होंने पिछले एक साल से चुनाव लड़ा था.

पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा को हराने वाले ममदानी के सामने अब अपने किफायतीपन एजेंडे (जिसमें मुफ्त चाइल्ड केयर, शहर द्वारा संचालित ग्रोसरी स्टोर और किराया मुक्त बसें शामिल हैं) को नीति में बदलने की चुनौती है.

ट्रंप की प्रतिक्रिया

ट्रंप ने नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, '...और इसकी शुरुआत होती है!'

ममदानी ने इस टिप्पणी को नकारते हुए कहा, 'डोनाल्ड ट्रंप की बात आने पर मैं अपनी बात नहीं बदलूंगा, लेकिन ये दो व्यक्तियों का मामला नहीं है. ये न्यूयॉर्क के लोगों का मामला है.'

शहर के चुनाव बोर्ड के अनुसार, इस चुनाव में 20 लाख से ज़्यादा न्यूयॉर्कवासियों ने मतदान किया जो 50 से ज़्यादा वर्षों में मेयर पद के चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान था.

---- समाप्त ----