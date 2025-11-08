scorecardresearch
 

दिल्ली के बाद अब काठमांडू एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी, सभी विमानों की आवाजाही रुकी

नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने-जाने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया गया है. कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है. 

नेपाल के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स पर लगी रोक (Photo: AP)
नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आने-जाने वाली सभी उड़ानों को रोक दिया गया है. कहा जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से एयरपोर्ट पर सभी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है.

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि रनवे की लाइट्स में तकनीकी खराबी आ गई है. इससे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं. 

त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता रेनजी शेरपा ने बताया कि रनवे के एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम में गड़बड़ी है. फिलहाल कम से कम पांच फ्लाइट्स को होल्ड पर रखा गया है. एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें डिले हैं. इस समस्या का पता स्थानीय समयानुसार शाम 5.30 बजे के आसपास चला.

इससे पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिस वजह से फ्लाइट्स ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित रहा था. इस दौरान विभिन्न एयरलाइंस की 800 से ज्यादा उड़ानें विलंबित हुई थीं, जिससे बड़े पैमाने पर यात्रियों को परेशानी हुई थी.

