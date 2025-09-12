Nepal Interim Govt Formation LIVE: सुशीला कार्की कुछ देर में लेंगी शपथ, नेपाल के दो नए मंत्रियों के नाम भी आए सामने

नेपाल में Gen Z आंदोलन की वजह से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है और इस विरोध के माहौल में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार प्रमुख बनाया जा रहा है. केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद आंदोलनकारी चाहते थे कि कोई ऐसा नेता नेतृत्व कर जो निष्पक्ष हो और साफ छवि वाला हो.
लगभग सभी राजनीतिक दल, सेना, आंदोलनकारी गुटों और राष्ट्रपति के सहमति के बाद सुशीला कार्की का नाम फ़ाइनल हुआ है. संसद को भंग कर दिया गया है.
सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनकी पहचान भ्रष्टाचार विरोधी रुख और वंचितों के लिए अलग सोच रखने वाले न्यायाधीश के रूप में है.
सुशीला के शपथग्रहण के बाद कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज की जाएंगी.
नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण बताया है. ओली की पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि संसद के भंग करने का का यह फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसे रोकने की आवश्यकता है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे इस फैसले के खिलाफ संगठित और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें.
इनपुट: पंकज दास
सुशीला के शपथ ग्रहण समारोह में GenZ कोर कमिटी के सदस्य उपस्थित रहेंगे. GenZ अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, वे केवल अंतरिम सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे. पहले बैच में तीन कैबिनेट मंत्री कार्की की मदद करेंगे. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आयी है.
इनपुट: अमित भारद्वाज
सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने जा रही हैं. उन्होंने 2016 में प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी और नेपाल की पहली प्रधान न्यायाधीश बनी थीं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाया था. वे निष्पक्ष न्याय के लिए प्रेरणास्रोत मानी जाती हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल को मंत्री पद सौंपे जाने की तैयारी चल रही है. अर्याल वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आयी है.
इसके साथ ही, Gen-Z आंदोलन के प्रतिनिधि भी सरकार के साथ संवाद के लिए शामिल किए जाने की संभावना है, जिसमें एक या दो प्रतिनिधि सहभागी होंगे.
इनपुट: पंकज दास
सुशीला कार्की के शपथग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में उनकी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में छोटा मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया जा सकता है. इसके अलावा, न्यायिक जांच आयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली आयोग बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है. यह कदम सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक कार्यवाही को तेजी से लागू करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.
इनपुट: पंकज दास
नेपाल में वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार ने 'संकटकाल' लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए पूरे देश में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है. सूत्रों के अनुसार, आज की पहली कैबिनेट बैठक में सुशीला कार्की की अध्यक्षता में देश की स्थिति पर चर्चा कर संकटकाल लगाने की सिफारिश की जाएगी. इसके बाद राष्ट्रपति इसे रात 12 बजे से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे.
नेपाल के संविधान की धारा 273 के तहत, यदि देश में युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सशस्त्र विद्रोह या किसी भी प्रकार की गंभीर विपत्ति आती है, तो राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर अधिकतम छह महीने तक संकटकाल लागू कर सकते हैं.
इनपुट: पंकज दास