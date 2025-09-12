scorecardresearch
 
Advertisement

Feedback

लाइव अपडेट

Nepal Interim Govt Formation LIVE: सुशीला कार्की कुछ देर में लेंगी शपथ, नेपाल के दो नए मंत्रियों के नाम भी आए सामने

aajtak.in | 12 सितंबर 2025, 8:30 PM IST

नेपाल में काफी खींचतान के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया जाएगा. सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रही हैं. उनके नाम पर विभिन्न गुटों के बीच सहमति बनी है. उनकी नियुक्ति को नेपाल में स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है.

हिंसक प्रदर्शनों के बाद युवाओं ने सुशीला कार्की को नेतृत्व के लिए चुना (File Photo: AFP) हिंसक प्रदर्शनों के बाद युवाओं ने सुशीला कार्की को नेतृत्व के लिए चुना (File Photo: AFP)

नेपाल में Gen Z आंदोलन की वजह से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है और इस विरोध के माहौल में सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार प्रमुख बनाया जा रहा है. केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद आंदोलनकारी चाहते थे कि कोई ऐसा नेता नेतृत्व कर जो निष्पक्ष हो और साफ छवि वाला हो. 

लगभग सभी राजनीतिक दल, सेना, आंदोलनकारी गुटों और राष्ट्रपति के सहमति के बाद सुशीला कार्की का नाम फ़ाइनल हुआ है. संसद को भंग कर दिया गया है.

सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और उनकी पहचान भ्रष्टाचार विरोधी रुख और वंचितों के लिए अलग सोच रखने वाले न्यायाधीश के रूप में है. 

सुशीला के शपथग्रहण के बाद कानून-व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज की जाएंगी.

नेपाल के Gen Z आंदोलन और ताजा हालात से जुड़ी खबरों को आप यहां किल्क कर पढ़ सकते हैं - नेपाल की ताजा खबरें

नेपाल की अंतरिम सरकार के शपथग्रहण समारोह से जुड़ी ताज़ा और सबसे तेज़ खबरों के लिए Aajtak.in से जुड़े रहें.

8:30 PM (8 मिनट पहले)

Nepal Interim Govt LIVE Updates: संसद भंग करने के फैसले पर विरोध शुरू

Posted by :- Anurag

नेपाल में संसद भंग करने के फैसले का विरोध शुरू हो गया है. विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और विडंबनापूर्ण बताया है. ओली की पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने कहा कि संसद के भंग करने का का यह फैसला पूरी तरह अस्वीकार्य है और इसे रोकने की आवश्यकता है. उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि वे इस फैसले के खिलाफ संगठित और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें.
 


इनपुट: पंकज दास 

8:19 PM (18 मिनट पहले)

Nepal Sushila Karki Oath LIVE: GenZ कोर कमिटी के सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे

Posted by :- Anurag

सुशीला के शपथ ग्रहण समारोह में GenZ कोर कमिटी के सदस्य उपस्थित रहेंगे. GenZ अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे, वे केवल अंतरिम सरकार के कामकाज की निगरानी करेंगे. पहले बैच में तीन कैबिनेट मंत्री कार्की की मदद करेंगे. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आयी है.

इनपुट: अमित भारद्वाज

8:16 PM (22 मिनट पहले)

Nepal Sushila Karki Oath LIVE: सुशीला कार्की करेंगी नेपाल का नेतृत्व

Posted by :- Anurag

सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने जा रही हैं. उन्होंने 2016 में प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली थी और नेपाल की पहली प्रधान न्यायाधीश बनी थीं. उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाया था. वे निष्पक्ष न्याय के लिए प्रेरणास्रोत मानी जाती हैं.

आप सुशीला कार्की के बारे में और विस्तार से यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - कहानी सुशीला कार्की की...

Nepal Sushila
2016 में जब सुशीला कार्की ने प्रधान न्यायाधीश के तौर पर ली थी शपथ (Photo: AFP)
8:08 PM (29 मिनट पहले)

Nepal Sushila Karki Oath LIVE: ओमप्रकाश अर्याल को मंत्री बनने की तैयारी

Posted by :- Anurag

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल को मंत्री पद सौंपे जाने की तैयारी चल रही है. अर्याल वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं. ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आयी है. 

इसके साथ ही, Gen-Z आंदोलन के प्रतिनिधि भी सरकार के साथ संवाद के लिए शामिल किए जाने की संभावना है, जिसमें एक या दो प्रतिनिधि सहभागी होंगे.

इनपुट: पंकज दास

Advertisement
8:07 PM (31 मिनट पहले)

Nepal Sushila Karki Oath LIVE: नेपाल में छोटा मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी

Posted by :- Anurag

सुशीला कार्की के शपथग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में उनकी पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में छोटा मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया जा सकता है. इसके अलावा, न्यायिक जांच आयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शक्तिशाली आयोग बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना है. यह कदम सरकार की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक कार्यवाही को तेजी से लागू करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है.

इनपुट: पंकज दास

8:04 PM (33 मिनट पहले)

Nepal Interim Govt Formation LIVE: नेपाल में संकटकाल की तैयारी

Posted by :- Anurag

नेपाल में वर्तमान तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सरकार ने 'संकटकाल' लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है. सुरक्षा उपायों को बढ़ाते हुए पूरे देश में सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है. सूत्रों के अनुसार, आज की पहली कैबिनेट बैठक में सुशीला कार्की की अध्यक्षता में देश की स्थिति पर चर्चा कर संकटकाल लगाने की सिफारिश की जाएगी. इसके बाद राष्ट्रपति इसे रात 12 बजे से लागू करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे.

नेपाल के संविधान की धारा 273 के तहत, यदि देश में युद्ध, प्राकृतिक आपदा, सशस्त्र विद्रोह या किसी भी प्रकार की गंभीर विपत्ति आती है, तो राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर अधिकतम छह महीने तक संकटकाल लागू कर सकते हैं. 

इनपुट: पंकज दास

Advertisement
Advertisement