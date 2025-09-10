काठमांडू से ग्राउंड रिपोर्ट: कल जहां मचाया उत्पात आज उन्हीं सड़कों को साफ कर रहे Gen-Z, क्या नेपाल में सामान्य हो गए हालात?

क्या बोले युवा?
युवाओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ तोड़फोड़ के लिए नहीं था, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा और बेहतर भविष्य की मांग को लेकर था. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हम अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहते हैं. हमारा मकसद विनाश नहीं, बल्कि रीकंस्ट्रक्शन है. हम चाहते हैं कि सरकार युवाओं पर ध्यान दे.'
सड़क पर सफाई करती महिलाओं और छात्राओं की बड़ी मौजूदगी भी इस तस्वीर को खास बनाती है. उनका कहना है कि यह काम किसी आदेश पर नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से किया जा रहा है. काठमांडू का यह दृश्य बताता है कि नेपाल का युवा वर्ग सिर्फ गुस्से की आग में नहीं, बल्कि नई शुरुआत करने की भी ताकत रखता है.