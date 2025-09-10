काठमांडू से ग्राउंड रिपोर्ट: कल जहां मचाया उत्पात आज उन्हीं सड़कों को साफ कर रहे Gen-Z, क्या नेपाल में सामान्य हो गए हालात?

नेपाल की राजधानी काठमांडू में हिंसक प्रदर्शनों के बाद हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाए हैं. प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग में सरकारी और निजी संपत्तियां भारी नुकसान झेल चुकी हैं. ऐसी परिस्थिति में आजतक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है. ऐसे में आजतक के कैमरे पर वो दृश्य भी कैद हुआ जिसमें काठमांडू शहर का आइकॉनिक हिल्टन होटल धुएं से घिरा हुआ दिख रहा है. दमकल की गाड़ियां इस आग बुझाने की कोशिश में जुटी हैं, लेकिन भीषण लपटों को काबू में लाना आसान नहीं है.

होटल के आसपास कई बार धमाकों जैसी आवाजें सुनाई दी हैं, जिन्हें वहां मौजूद उपकरणों से जोड़ा जा रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को सील कर दिया है और लोगों को होटल से दूर रहने की हिदायत दी गई है. सेना की तैनाती भी की गई है ताकि हालात बेकाबू न हों.

नेपाल की एक तस्वीर यह भी...

लेकिन इसी मलबे के बीच एक नई तस्वीर भी सामने आई है. होटल के बाहर जहां कांच और पत्थरों के ढेर फैले हुए थे, वहीं बड़ी संख्या में युवा खुद सफाई अभियान में जुट गए हैं. कल यही युवा सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज अपने ही हाथों से शहर को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे हैं.

देखें नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट-

क्या बोले युवा? युवाओं का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ तोड़फोड़ के लिए नहीं था, बल्कि बेरोजगारी, शिक्षा और बेहतर भविष्य की मांग को लेकर था. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, 'हम अपनी सिटी को क्लीन रखना चाहते हैं. हमारा मकसद विनाश नहीं, बल्कि रीकंस्ट्रक्शन है. हम चाहते हैं कि सरकार युवाओं पर ध्यान दे.' Advertisement नेपाल के हिल्टन होटल को प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले. (Photo: Reuters) सड़क पर सफाई करती महिलाओं और छात्राओं की बड़ी मौजूदगी भी इस तस्वीर को खास बनाती है. उनका कहना है कि यह काम किसी आदेश पर नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से किया जा रहा है. काठमांडू का यह दृश्य बताता है कि नेपाल का युवा वर्ग सिर्फ गुस्से की आग में नहीं, बल्कि नई शुरुआत करने की भी ताकत रखता है.

---- समाप्त ----