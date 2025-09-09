scorecardresearch
 
लाइव अपडेट

Nepal Gen-Z Protest LIVE: नेपाल में नहीं थमा बवाल, सोशल मीडिया पर बैन हटने के बाद भी सड़क पर डटे Gen-Z, अब PM ओली के इस्तीफे की मांग

aajtak.in | 09 सितंबर 2025, 9:19 AM IST

काठमांडू में संसद भवन के बाहर प्रदर्शन जारी है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है. सुबह कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध और कुछ हिस्सों में आज आधी रात तक कर्फ्यू रहेगा. इसी बीच आईटी मंत्री ने घोषणा की कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन हटा लिया है और इन्हें धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा.

नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग से शुरू हुआ प्रदर्शन पीएम ओली की कुर्सी तक जा पहुंची है. नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन हटाने की मांग से शुरू हुआ प्रदर्शन पीएम ओली की कुर्सी तक जा पहुंची है.

काठमांडू में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. संसद भवन के बाहर मंगलवार सुबह से ही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. हालांकि राजधानी में सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार और संसद भवन के आसपास प्रतिबंध जारी है.

वहीं मंत्री निवास और प्रमुख दलों के दफ्तरों के आसपास आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. बीत दिन ही आईटी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कहा कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन हटा लिया है और इन्हें धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा.

आज तमाम बड़े अपडेट के लिए बने रहिए आजतक के इसी पेज पर...

9:19 AM (33 मिनट पहले)

नेपाल में सोशल मीडिया सेवाएं बहाल

Posted by :- Nuruddin

नेपाल में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर से शुरू कर दिए गए हैं. लोग अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

9:02 AM (50 मिनट पहले)

संसद मार्ग पर सशस्त्र पुलिस की तैनाती

Posted by :- Nuruddin

काठमांडू में बनश्वर संसद मार्ग पर नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. संसद भवन के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया गया है. लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई है. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है.

8:44 AM (एक घंटा पहले)

पूर्व कर्नल ने सरकार भंग करने की मांग की

Posted by :- Nuruddin

काठमांडू में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल आर्मी के रिटायर्ड कर्नल मधव सुंदर खड़्गा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वे बीते छह महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान में सक्रिय थे. कर्नल खड़्गा ने बताया कि उनका बेटा कल उनके साथ था लेकिन बाद में संपर्क टूट गया.

कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला और शाम चार बजे के बाद मोबाइल बंद हो गया. उन्होंने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और राष्ट्रपति से मौजूदा सरकार को तुरंत भंग करने की मांग की.

8:42 AM (एक घंटा पहले)

प्रदर्शन से Gen-Z को क्या हासिल हुआ?

Posted by :- Nuruddin

नेपाल में सोमवार को सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी बैन के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए. पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस पूरे घटनाक्रम के बीच गृहमंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया.

पूरी खबर यहां पढ़ें: होम मिनिस्टर का इस्तीफा, 20 की मौत और सोशल मीडिया से बैन हटा... नेपाल में Gen-Z प्रदर्शनकारियों को क्या हासिल हुआ?

8:36 AM (एक घंटा पहले)

काठमांडू में कई इलाके में कर्फ्यू आज भी लागू

Posted by :- Nuruddin

काठमांडू में सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हैं. राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार और संसद भवन के आसपास अगले आदेश तक प्रतिबंधन लागू रहेगी.

नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ Gen-Z ने बीते दिन प्रदर्शन किया, जहां हिंसा भी हुई.
केपी ओली सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया है, लेकिन आज सुबह से ही संसद के बाहर प्रदर्शन हो रहा है.

वहीं शहर में मौजूद मंत्री निवासों और नेपाली कांग्रेस, यूएमएल तथा माओवादी पार्टी के दफ्तरों के पास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इन इलाकों में आज सुबह सात बजे से रात बारह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

8:30 AM (एक घंटा पहले)

संसद भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन

Posted by :- Nuruddin

काठमांडू के संसद भवन के बाहर सुबह से ही भारी प्रदर्शन शुरू हो गया है. प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार, महंगाई और भाई-भतीजावाद जैसे गंभीर मुद्दों पर है. प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जनता अब इन समस्याओं से तंग आ चुकी है और सरकार से ठोस कदमों की मांग कर रही है. बढ़ती भीड़ के बीच राजधानी का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

