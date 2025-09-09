Nepal Gen-Z Protest LIVE: नेपाल में नहीं थमा बवाल, सोशल मीडिया पर बैन हटने के बाद भी सड़क पर डटे Gen-Z, अब PM ओली के इस्तीफे की मांग

काठमांडू में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. संसद भवन के बाहर मंगलवार सुबह से ही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. हालांकि राजधानी में सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार और संसद भवन के आसपास प्रतिबंध जारी है.
वहीं मंत्री निवास और प्रमुख दलों के दफ्तरों के आसपास आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. बीत दिन ही आईटी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कहा कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन हटा लिया है और इन्हें धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा.
आज तमाम बड़े अपडेट के लिए बने रहिए आजतक के इसी पेज पर...
नेपाल में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर से शुरू कर दिए गए हैं. लोग अब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.
काठमांडू में बनश्वर संसद मार्ग पर नेपाल की सशस्त्र पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है. संसद भवन के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया गया है. लगातार बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई है. इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है.
काठमांडू में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच नेपाल आर्मी के रिटायर्ड कर्नल मधव सुंदर खड़्गा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वे बीते छह महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान में सक्रिय थे. कर्नल खड़्गा ने बताया कि उनका बेटा कल उनके साथ था लेकिन बाद में संपर्क टूट गया.
कई बार फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला और शाम चार बजे के बाद मोबाइल बंद हो गया. उन्होंने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया और राष्ट्रपति से मौजूदा सरकार को तुरंत भंग करने की मांग की.
नेपाल में सोमवार को सोशल मीडिया साइट्स पर सरकारी बैन के खिलाफ युवाओं के हिंसक प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए. पुलिस की सख्ती में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए. इस पूरे घटनाक्रम के बीच गृहमंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया.
पूरी खबर यहां पढ़ें: होम मिनिस्टर का इस्तीफा, 20 की मौत और सोशल मीडिया से बैन हटा... नेपाल में Gen-Z प्रदर्शनकारियों को क्या हासिल हुआ?
काठमांडू में सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया है लेकिन हालात अब भी सामान्य नहीं हैं. राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार और संसद भवन के आसपास अगले आदेश तक प्रतिबंधन लागू रहेगी.
वहीं शहर में मौजूद मंत्री निवासों और नेपाली कांग्रेस, यूएमएल तथा माओवादी पार्टी के दफ्तरों के पास सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इन इलाकों में आज सुबह सात बजे से रात बारह बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है।
काठमांडू के संसद भवन के बाहर सुबह से ही भारी प्रदर्शन शुरू हो गया है. प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. लोगों का कहना है कि यह आंदोलन केवल सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार, महंगाई और भाई-भतीजावाद जैसे गंभीर मुद्दों पर है. प्रदर्शनकारियों ने साफ किया कि जनता अब इन समस्याओं से तंग आ चुकी है और सरकार से ठोस कदमों की मांग कर रही है. बढ़ती भीड़ के बीच राजधानी का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.