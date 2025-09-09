Nepal Gen-Z Protest LIVE: नेपाल में नहीं थमा बवाल, सोशल मीडिया पर बैन हटने के बाद भी सड़क पर डटे Gen-Z, अब PM ओली के इस्तीफे की मांग

काठमांडू में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं. संसद भवन के बाहर मंगलवार सुबह से ही प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. हालांकि राजधानी में सुबह से कर्फ्यू हटा लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास, सिंहदरबार और संसद भवन के आसपास प्रतिबंध जारी है.

वहीं मंत्री निवास और प्रमुख दलों के दफ्तरों के आसपास आज सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. बीत दिन ही आईटी मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरंग ने कहा कि नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया बैन हटा लिया है और इन्हें धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा.

