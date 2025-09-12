नेपाल में भारत का कितना पैसा लगा हुआ है, हिंसा बढ़ी तो कौन-कौन से प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकते हैं?

भारत और नेपाल सदियों से एक दूसरे के साथ व्यापार करते आए हैं. लैंडलॉक्ड (चारों ओर जमीन से घिरे) नेपाल के लिए भारत एकमात्र ऐसा देश है जो भारत-नेपाल सीमा पर 22 जगहों से नेपाल को सामान मुहैया कराता आया है. भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार होने के साथ-साथ विदेशी निवेश का स्रोत भी है.

नेपाल को मिलने वाले कुल विदेशी निवेश में लगभग 35 प्रतिशत हिस्सा भारत से जाता है. नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार जुलाई 2023 में ये आंकड़ा 755.12 मिलियन डॉलर है. नेपाल में भारत की 150 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं.

नेपाल में लगभग 150 भारतीय उद्यम कार्यरत हैं जो मैन्युफैक्चरिंग, सेवा (बैंकिंग, बीमा,पोर्ट, शिक्षा और दूरसंचार), ऊर्जा क्षेत्र और पर्यटन उद्योगों में कार्यरत हैं. भारतीय कंपनियों और निवेशों ने नेपाल में औद्योगीकरण, रोजगार सृजन, सरकारी राजस्व और निर्यात आय में योगदान देकर नेपाल की राष्ट्रीय आर्थिक यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

एनर्जी सेक्टर

नेपाल के ऊर्जा सेक्टर में भारत का निवेश मुख्य रूप से हाइड्रोपावर और ट्रांसमिशन लाइनों में केंद्रित है. नेपाल में पानी से बिजली पैदा करने की काफी संभावनाएं हैं. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है.

भारत ने अगले दशक में नेपाल से 10,000 मेगावाट तक जलविद्युत खरीदने का कमिटमेंट किया है. अकेले 900 मेगावाट की अरुण-3 परियोजना इस मौजूदा सहयोग के पैमाने का उदाहरण है. एक हालिया अध्ययन बताता है कि अगर बिजली निर्यात को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जाए तो नेपाल का सकल घरेलू उत्पाद 2045 तक 13,100 अरब रुपये (लगभग 120 अरब डॉलर) तक बढ़ सकता है.

बिजली व्यापार के अवसर 2030 के 310 अरब रुपये से बढ़कर 2045 तक 1,069 अरब रुपये हो सकते हैं.

नेपाल में भारत के प्रमुख निवेश और प्रोजेक्ट इस तरह हैं.

अरुण-3 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट

निवेश: 58 अरब रुपये

900 MW के इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारत की सरकारी कंपनी सतलुज जलविद्युत निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है. इसके 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है.

अपर कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट

निवेश: 13 अरब रुपये

900 MW के इस प्रोजेक्ट का निर्माण भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी GMR कर रही है.

लोअर अरुण हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट

निवेश: 9 अरब रुपये

669 MW के इस प्रोजेक्ट का निर्माण सरकारी कंपनी SJVN कर रही है.

इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन में भी भारत की कंपनियों ने 5 से 9 अरब रुपये निवेश किया है.

मुजफ्फरपुर-ढालकेबार 400 केवी लाइन

इस लाइन का शुभारंभ भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों द्वारा फरवरी 2016 में नेपाल की राजकीय भारत यात्रा के दौरान किया गया था. 140 किलोमीटर लंबी लाइन का नेपाल वाला हिस्सा 13.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत बनाया गया था.

वेस्ट सेटी + SR6- 1200 मेगावाट

भारत की सरकारी कंपनी एनएचपीसी और आईबीएन ने 18 अगस्त 2022 को वेस्ट सेटी + एसआर6 (1200 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.

इसके अलावा एनएचपीसी और वीयूसीएल लिमिटेड नेपाल ने 1 जून 2023 को 480 मेगावाट फुकोट-कर्णाली जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है.

पेट्रोलियम पाइपलाइन

मोतिहारी-अमलेखगंज तेल पाइपलाइन- नेपाल की पूरी पेट्रोलियम सप्लाई भारत के जरिये ट्रकों पर लदे पेट्रोलियम टैंकरों से होती है. ये काफी परेशानी और रिस्क वाला बिजनेस है. इस समस्या को दूर करने के लिए नेपाल भारत से पेट्रोलियम आपूर्ति की एक ट्रांस-बॉर्डर पाइपलाइन बना रहा है. ये परियोजना लगभग पूरी होने वाली है.

लाइन ऑफ क्रेडिट

भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर की 4 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है. नेपाल सरकार ने इन परियोजनाओं को अमल में जाने के लिए भारत के साथ जून 2006, सितंबर 2007 और सितंबर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे.

भारत द्वारा दिए गए कर्जे से नेपाल में 45 सड़क परियोजनाएं, जलविद्युत और ट्रांसमिशन लाइनों की 6 अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है. ये प्रोजेक्ट पूरे नेपाल में फैले हैं.

इसके अलावा टूरिज्म, नागरिक उड्डयन भी ऐसा सेक्टर है जहां भारत बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है.

द्विपक्षीय व्यापार

नेपाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है. भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2023-24 में भारत से नेपाल को निर्यात 7040.98 अरब डॉलर था. जबकि नेपाल से भारत को निर्यात 831 अरब डॉलर रहा. इस तरह से यहां व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में है.

नेपाल में बढ़ती हिंसा और अस्थिरता ने भारत के सामने एक नई कूटनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है. यहां एक ओर भारत के रणनीतिक और आर्थिक हित हैं, दूसरी ओर राजनीतिक अस्थिरता निवेश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात नहीं संभले तो न सिर्फ भारत के अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स फंस सकते हैं, बल्कि भारत-नेपाल रिश्तों में भी तनाव आ सकता है.

---- समाप्त ----