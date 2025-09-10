scorecardresearch
 

संसद में आग, नेताओं पर हमले, कैदी फरार... इतिहास याद रखेगा नेपाल के पिछले 48 घंटे, देखें हिंसा की पूरी टाइमलाइन

नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ विरोध महज 48 घंटे में बेकाबू हो गया. पहले दिन संसद भवन में घुसपैठ, पुलिस से भिड़ंत और आगजनी हुई, तो दूसरे दिन हालात और बिगड़ गए- मंत्रियों व पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले हुए, राष्ट्रपति भवन व संसद को आग के हवाले कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद है और जेल से कई कैदी फरार हो चुके हैं.

केपी शर्मा ओली पीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं. (Photo: AFP)
नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ भड़का विरोध महज दो दिनों में ही अभूतपूर्व राजनीतिक संकट और हिंसा में बदल गया. पहले दिन काठमांडू की सड़कों पर जुटी भीड़ संसद भवन में घुस गई, पुलिस से भिड़ंत हुई और कई शहरों में आगजनी फैल गई. हालात बेकाबू होते ही गृहमंत्री ने इस्तीफा दिया और रात में सरकार ने सोशल मीडिया बैन हटाने का ऐलान कर दिया. लेकिन दूसरे दिन हालात और भी बिगड़ गए- मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमले, राष्ट्रपति भवन और संसद को आग के हवाले, एयरपोर्ट बंद, जेल से कैदी फरार और आखिरकार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा. महज 48 घंटे में नेपाल हिंसा, अराजकता और सत्ता पलट का गवाह बन गया.

आइए जानते हैं कि नेपाल में पिछले 48 घंटों में क्या-क्या हुआ

पहला दिन

सुबह 9:00 बजे- काठमांडू के मैतीघर मंडला में प्रदर्शनकारी जुटे.

सुबह 10:00-12:00 बजे- संसद भवन की ओर मार्च, पुलिस से भिड़ंत. आंसू गैस, वाटर कैनन का इस्तेमाल. एक एंबुलेंस को आग के हवाले कर दिया गया.

दोपहर 12:00-2:00 बजे- संसद भवन में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए. पुलिस ने रबर की गोलियां चलाईं. कर्फ्यू लगाया गया, पीएम आवास समेत संवेदनशील इलाकों को सील, शूट ऐट साइट का आदेश और सेना तैनात.

शाम 4:00-6:00 बजे- विरोध काठमांडू से निकलकर पोखरा, बिराटनगर, भरतपुर, इटहरी और नेपालगंज तक फैला.

शाम 7:00-9:00 बजे- पीएम आवास पर बैठक हुई जिसमें गृहमंत्री ने इस्तीफा दे दिया.

रात 9:00-10:00 बजे- पीएम ओली ने कहा कि चाहे इस्तीफा देना पड़े, सोशल मीडिया बैन वापस नहीं लेंगे.

रात 12:00-1:00 बजे- सरकार ने अचानक बैन वापस ले लिया. संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने इसकी घोषणा की और प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की.

दूसरा दिन

सुबह 8:30 बजे- संसद भवन के सामने फिर जोरदार प्रदर्शन.

10:05 बजे- कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी का इस्तीफा जिसके बाद इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया.

10:11 बजे- संचार मंत्री के घर पर आगजनी हुई और अन्य मंत्रियों व सरकारी इमारतों पर हमले हुए.

11:21 बजे- पूर्व डिप्टी पीएम के घर पर पथराव हुआ.

11:23 बजे- पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल का घर जलाया गया.

11:36 बजे- नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई.

12:26 बजे- राष्ट्रपति पौडेल के घर पर कब्जा कर उसे आग के हवाले कर दिया गया.

दोपहर 1:24 बजे- त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बंद कर दिया गया.

2:02 बजे- संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया.

2:14 बजे- पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया.

3:55 बजे- काठमांडू के कालीमाटी में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई.

4:22 बजे- विदेश मंत्री और पूर्व पीएम को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया.

6:01 बजे- हमले में पूर्व पीएम झलनाथ खनाल की पत्नी की मौत हो गई.

6:58 बजे- जेल का फाटक तोड़ दिया गया जिससे कई कैदी फरार हो गए.

रात 10:56 बजे- पीएम मोदी ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई.

TOPICS:

