'तीन दशकों से लूटी गई संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो', Gen-Z रिवोल्यूशन प्रोटेस्टर्स ने उठाई मांग

नेपाल में Gen Z आंदोलन ने दुनियाभर को हैरान कर दिया. अब इस Gen Z आंदोलन से जुड़े रवि किरण हमाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान मरने वालों सभी लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा. इसके साथ ही शहीद परिवारों को राष्ट्र की ओर से सम्मान, अभिनंदन और राहत उपलब्ध कराई जाएगी.

हमाल ने बताया कि बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएंगे. यह आंदोलन किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है.

उन्होंने कहा कि शांति की जरूरत है लेकिन यह केवल नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही संभव है. राष्ट्रपति और नेपाली सेना से उम्मीद है कि हमारे प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से लागू किया जाएगा.

इसके साथ ही मांग की गई है कि मौजूदा समय में प्रतिनिधि सभा जनता का विश्वास खो चुकी है, इसे तत्काल भंग किया जाए. संविधान का संशोधन या पुनर्लेखन किया जाए, जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो. अंतरिम अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष जनसहभागिता पर आधारित नया चुनाव कराया जाए. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना की जाए.

उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों में लूटी गई संपत्ति की जांच कर अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए. शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार जैसे पांचों मूलभूत संस्थानों का संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन किया जाए.

