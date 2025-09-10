scorecardresearch
 

Feedback

'तीन दशकों से लूटी गई संपत्ति का राष्ट्रीयकरण हो', Gen-Z रिवोल्यूशन प्रोटेस्टर्स ने उठाई मांग

नेपाल में युवाओं के गुस्से के आगे केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया. फिलहाल पूरे देश में कर्फ्यू लागू करने का ऐलान कर दिया गया है. नेपाली सेना ने देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है.

Advertisement
X
नेपाल में युवाओं की क्या है मांगें (Photo: PTI)
नेपाल में युवाओं की क्या है मांगें (Photo: PTI)

नेपाल में Gen Z आंदोलन ने दुनियाभर को हैरान कर दिया. अब इस Gen Z आंदोलन से जुड़े रवि किरण हमाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान मरने वालों सभी लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा. इसके साथ ही शहीद परिवारों को राष्ट्र की ओर से सम्मान, अभिनंदन और राहत उपलब्ध कराई जाएगी.

हमाल ने बताया कि बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए विशेष कार्यक्रम लाए जाएंगे. यह आंदोलन किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है. 

उन्होंने कहा कि शांति की जरूरत है लेकिन यह केवल नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव पर ही संभव है. राष्ट्रपति और नेपाली सेना से उम्मीद है कि हमारे प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से लागू किया जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

प्राजक्ता कोली (Photo: Instagram @mostlysane)
नेपाल में फैली हिंसा से दुखी प्राजक्ता कोली, कैंसिल किया ट्रिप, लिखा- दिल टूट गया है... 
nepal former pm oli location
Nepal: पूर्व PM KP Oli अंडरग्राउंड या विदेश भागे? 
Nepal Gen-Z Protest
नेपाल में अशांति पर भारत की पैनी नजर... भारतीय खुफिया एजेंसियां सतर्क 
नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है (Photo : ITG)
नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए CM योगी का प्लान, हेल्पलाइन नंबर जारी, 4 जिलों में हाई अलर्ट 
नेपाल में बीते दो दिनों से Gen-Z बवाल कर रहे हैं. केपी ओली को इस्तीफा देना पड़ा है. अब सेना सुरक्षा संभाल रही है.
जेल फायरिंग में 5 की मौत, चितवन में चुनाव आयोग के दफ्तर में आगजनी, आर्मी ने पूरे नेपाल में लगाया कर्फ्यू 

f

इसके साथ ही मांग की गई है कि मौजूदा समय में प्रतिनिधि सभा जनता का विश्वास खो चुकी है, इसे तत्काल भंग किया जाए. संविधान का संशोधन या पुनर्लेखन किया जाए, जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो. अंतरिम अवधि समाप्त होने के बाद स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रत्यक्ष जनसहभागिता पर आधारित नया चुनाव कराया जाए. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व की स्थापना की जाए.

Advertisement

उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों में लूटी गई संपत्ति की जांच कर अवैध संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया जाए. शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा और संचार जैसे पांचों मूलभूत संस्थानों का संरचनात्मक सुधार और पुनर्गठन किया जाए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement