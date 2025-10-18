scorecardresearch
 

Feedback

अदन की खाड़ी में LPG ले जा रहे जहाज पर मिसाइल हमला, लगी भीषण आग, मालिक और ऑपरेटर हैं भारतीय

यमन के पास अदन की खाड़ी में शनिवार को एक जहाज पर मिसाइल हमले से आग लग गई. ब्रिटिश सेना के अनुसार, यह कैमरून ध्वज वाला एलपीजी टैंकर था, जो ओमान से जिबूती जा रहा था.

Advertisement
X
यमन तट के पास अदन की खाड़ी में एलपीजी ले जा रहे जहाज पर मिसाइल हमला हुआ. (File Photo: Reuters)
यमन तट के पास अदन की खाड़ी में एलपीजी ले जा रहे जहाज पर मिसाइल हमला हुआ. (File Photo: Reuters)

यमन के तट से लगभग 210 किलोमीटर पूर्व की ओर अदन की खाड़ी में शनिवार को एक जहाज पर अनजान मिसाइल से हमला हुआ, जिससे जहाज में भीषण आग लग गई. ब्रिटिश सेना ने इसकी पुष्टि की है. एक रिपोर्ट के अनुसार चालक दल जहाज छोड़ने की तैयारी कर रहा है. यह घटना यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा रेड सी कॉरिडोर में जहाजों पर हमलों की पृष्ठभूमि में हुई है. हालांकि हूती विद्रोहियों ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने अलर्ट जारी कर कहा, 'एक जहाज पर अनजान मिसाइल से हमला हुआ, जिससे आग लग गई. अधिकारी जांच कर रहे हैं.' मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे (Ambrey) के मुताबिक, 'जहाज पर कैमरून का राष्ट्रीय ध्वज लगा है. यह फाल्कन जहाज हो सकता है, जो एक एलपीजी टैंकर है. यह ओमान के सोहर से जिबूती जा रहा था. रेडियो कम्युनिकेशन से पता चला है कि चालक दल जहाज को छोड़ने की तैयारी में है. जहाज के आसपास सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.'

यह भी पढ़ें: हूती विद्रोहियों ने डच के कार्गो शिप पर किया हमला, मिनर्वाग्राख्त में लगी आग, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

सम्बंधित ख़बरें

Revenge for the Eilat attack, Israel has turned Sana into ashes.
इजरायल का हूतियों से जबरदस्त बदला, यमन पर भीषण बमबारी 
यमन पर इजरायल का बड़ा हमला, नेतन्याहू का आगे क्या है प्लान?  
Mohammed Bin Salman, Ayatollah Ali Khamenei
एक तरफ ईरान से दोस्ती की बात दूसरी ओर हूतियों को झटका... क्या है यमन में सऊदी का प्लान? 
drone attack
यमन से छोड़ा गया ड्रोन इजरायल के इलात शहर में गिरा, हूती बोले- रुकेंगे नहीं हमले! 
ये हैं दुनिया के 5 सबसे खतरनाक शहर, जहां जाने से डरते हैं लोग ! 

जहाज के मालिक और ऑपरेटर हैं भारतीय

न्यूयॉर्क स्थित संगठन 'यूनाइटेड अगेंस्ट न्यूक्लियर ईरान' ने पहले इसे ईरानी 'घोस्ट फ्लीट' का हिस्सा बताया था, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद तेल उत्पादों की ढुलाई करता है. इस जहाज के मालिक-ऑपरेटर भारतीय हैं. इजरायल-हमास युद्ध के दौरान हूतियों ने लाल सागर में इजरायल और उसके सहयोगी देशों की जहाजों पर हमले करके वैश्विक सुर्खियां बटोरीं. हूतियों ने दावा किया कि उनका यह कदम इजरायल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए है.

Advertisement

लाल सागर में हूती करते हैं जहाजों पर हमले

गत 10 अक्टूबर से गाजा पट्टी में हमास और इजरायली रक्षा बलों के बीच सीजफायर लागू होने के बाद से हूती विद्रोहियों ने किसी जहाज पर हमले का कोई दावा नहीं किया. हूतियों के हमलों में कम से कम चार जहाज डूबे और नौ नाविक मारे गए. इससे लाल सागर में जहाजों का आवागमन बाधित हुआ, जहां से सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर की माल ढुलाई होती है. हूती विद्रोहियों का लाल सागर में हालिया हमला 29 सितंबर को डच जहाज 'मिनर्वाग्राच्ट' पर हुआ था, जिसमें एक चालक दल सदस्य मारा गया और एक घायल हुआ था.

यह भी पढ़ें: इजरायली हमले से बौखलाए हूती विद्रोही... UN के दफ्तरों पर की रेड, 11 लोगों को हिरासत में लिया

इस बीच, हूतियों ने सऊदी अरब को धमकियां दी हैं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व अन्य सहायता समूहों के दर्जनों कर्मचारियों को जासूस बताकर बंधक बनाया है. यूएन और अन्य वैश्विक एजेंसियों ने हूती विद्रोहियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है. इस क्षेत्र में तनाव के बीच यह हमला शिपिंग सुरक्षा पर नया खतरा पैदा करता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement