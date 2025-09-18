scorecardresearch
 

Feedback

पीएम मोदी ने नेपाल की नई PM को किया कॉल! क्या बात हुई?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की है. इस दौरान पीएम मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दीं और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने की उम्मीद जताई.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने सुशीला कार्की से बात की है (File Photo)
पीएम मोदी ने सुशीला कार्की से बात की है (File Photo)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बातचीत की है. इस दौरान पीएम मोदी ने हाल ही में जेन-जी आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री से बातचीत की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने आश्वासन दिया कि भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में पूरी तरह सहयोग करता रहेगा. उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हमेशा मजबूत रहे हैं और आगे भी रहेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को नेपाल के राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. बुधवार को नेपाल ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया. इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहे. वहीं, देश के कई हिस्सों में मोमबत्ती जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई. 

सम्बंधित ख़बरें

The havoc of infodemic in Nepal, violence sparked by false information.
नेपाल में 'INFODEMIC' का कहर! क्या झूठी खबरों से भड़की हिंसा? 
indian ambassador meets suhsila karki
नेपाल: सुशीला कार्की से भारतीय राजदूत ने की मुलाकात, पीएम मोदी का बधाई संदेश पहुंचाया 
nepal deadly protests cause decline tourism
होटल्स की बुकिंग कैंसिल, पब-रेस्टोरेंट सूने... हिंसक प्रदर्शन से टूटी नेपाल के टूरिज्म की कमर 
Genz_Protest_Martyr
Nepal Gen Z प्रोटेस्ट में जान गंवाने वालों को मिलेगा शहीद का दर्जा 
सुशीला कार्की कैबिनेट ने 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक घोषित किया (Photo: PTI/AP)
नेपाल में प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले Gen-Z को मिलेगा शहीद का दर्जा, 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक 

पीएम मोदी ने अपनी पोस्ट में उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे और क्षेत्र में शांति व विकास को नई दिशा मिलेगी.

Advertisement

पीएम ने सुशीला कार्की को बताया था महिला सशक्तिकरण का उदाहरण

नेपाल में जेन-जी आंदोलन के बाद जब तय हुआ कि देश की कमान फिलहाल सुशीला कार्की संभालेंगी तब पीएम मोदी ने उन्हें महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया था.

नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की के बीते शुक्रवार रात को अंतरिम पीएम की शपथ लेने के बाद अगले दिन पीएम मोदी ने मणिपुर में कहा था, 'नेपाल भारत का दोस्त है, करीबी दोस्त. आज 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से मैं सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम को रूप में पदभार संभालने पर हार्दिक बधाई देता हूं. उनका नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनना महिलाओं के सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण है.'

नेपाल में कैसे भड़का जेन-जी आंदोलन?

नेपाल में युवाओं का आंदोलन सरकार की नीतियों और केपी शर्मा ओली सरकार में व्यापत भ्रष्टाचार की उपज थी. युवा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने से भी बेहद नाराज थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

आंदोलनकारियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन की सख्ती ने आग में घी डालने का काम किया और गुस्साए युवाओं ने भारी तोड़-फोड़ और हिंसा की. स्थिति ऐसी बनी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और सरकार का तख्तापलट हो गया. युवाओं ने फिर कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए चुना है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement