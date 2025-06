आर्मी चीफ जनरल बघेरी और चीफ कमांंडर सलामी... ईरान के दो सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर्स को इजरायल ने अटैक में मारा

इजरायल के हमले में ईरान को तगड़ा झटका लगा है. इजरायली अटैक में ईरानी सेना के दो बड़े मिलिट्री ऑफिसर मारे गए हैं. सबसे बड़ी बात तो यह है कि इजरायल के हमले में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बघेरी भी मारे गए हैं. इसके अलावा ईरान को दूसरा बड़ा नुकसान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत के रूप में हुआ है. इजरायल के ऑपरेशन राइडिंग लॉयन में ये दो बड़े नाम हैं जो मारे गए हैं.

इस हमले में ईरान रिवॉल्यूशनरी के जनरल घोलमाली रशीद भी मारे गए हैं.

हालांकि इजरायल ने इस हमले में ईरानी सेना के कई दूसरे कमांडरों को मारने का दावा किया है. इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अब हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ, IRGC के कमांडर और ईरान के आपातकालीन कमांड के कमांडर सभी 200 से अधिक लड़ाकू विमानों द्वारा ईरान में किए गए इजरायली हमलों में मारे गए. इजरायल ने कहा कि ये वैसे लोग थे जिनके हाथ अंतरराष्ट्रीय खून से रंगे हैं.

🔴 Chief of Staff of Iranian Armed Forces Major General Bagheri martyred in Israeli aggression https://t.co/U6UxH7wInf