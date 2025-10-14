Gen Z आंदोलन से अब इस देश में हुआ तख्तापलट, राष्ट्रपति भागे, सेना ने संभाली कमान

नेपाल के बाद Gen Z आंदोलन ने अब अफ़्रीका के पूर्वी तट पर स्थित द्वीपीय देश मेडागास्कर में सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया है. महीनों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों और नेशनल असेंबली द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के बाद, राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना देश छोड़कर भाग गए हैं. इसके तुरंत बाद, मंगलवार को सेना ने देश की सत्ता संभालने का ऐलान कर दिया.

एलीट CAPSAT यूनिट के कमांडर कर्नल माइकल रांद्रिआनीरिना ने राष्ट्रीय रेडियो पर घोषणा की कि राष्ट्रपति के भाग जाने और महाभियोग वोट के बाद सेना ने "सत्ता अपने हाथ में ले ली है".

सेना ने संसद के निचले सदन को छोड़कर सभी संस्थाओं को भंग कर दिया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही सेना और जेंडरमेरी अधिकारियों की एक परिषद नागरिक सरकार बनाने के लिए एक प्रधानमंत्री नियुक्त करेगी.

महाभियोग से बचने की कोशिश हुई विफल

51 वर्षीय राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने महाभियोग की कार्यवाही को रोकने के लिए नेशनल असेंबली को अध्यादेश द्वारा भंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी यह चाल उलटी पड़ गई. सेना और सुरक्षाबलों के बड़े हिस्से ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया.

घंटों बाद, राष्ट्रपति राजोएलिना एक फ्रांसीसी सैन्य विमान से मेडागास्कर से भाग गए. हालांकि, उनके कार्यालय ने उनके भागने से इनकार करते हुए कहा कि वह जान के खतरों के कारण केवल "एक सुरक्षित स्थान" पर चले गए हैं.

Gen Z के विरोध ने पलटा तख्ता

यह नाटकीय घटनाक्रम लगभग तीन सप्ताह से चल रहे युवा-नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का परिणाम है. 25 सितंबर को अनियमित पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन जल्द ही भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और गरीबी के प्रति सरकार की उदासीनता के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गए.

Gen Z के इन प्रदर्शनकारी जापानी ऐनिमे One Piece के झंडे और मालागासी तिरंगे के साथ सड़कों पर उतरे. मेडागास्कर की लगभग तीन-चौथाई आबादी गरीबी में जीती है, और युवाओं में बेरोजगारी और अव्यवस्था को लेकर गहरा असंतोष है. एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “अगर मेडागास्कर के बच्चे अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हैं, तो देश का भविष्य कौन रोशन करेगा?

सेना भी प्रदर्शनकारियों के साथ

इस संकट का निर्णायक मोड़ तब आया जब 2009 के तख्तापलट में राजोएलिना को सत्ता दिलाने वाली एलीट सैन्य इकाई CAPSAT भी उनके खिलाफ हो गई. इस इकाई के सैनिक राजधानी में प्रदर्शनकारियों के साथ शामिल हो गए और उन्हें तितर-बितर करने के बजाय उनकी सुरक्षा करने लगे. पुलिस और अर्धसैनिक जेंडरमेरी ने भी सरकार से नाता तोड़ लिया.

सेना ने आश्वासन दिया है कि सेना "नागरिक शासन की त्वरित वापसी" सुनिश्चित करेगी. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों शामिल हैं, ने संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने का आह्वान किया है. मेडागास्कर का तख्तापलट का इतिहास रहा है, और 16 साल पहले, राजोएलिना को सत्ता में लाने वाली सेना ने ही अब उन्हें बेदखल कर दिया है.

