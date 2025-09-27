scorecardresearch
 

DU से पढ़ाई, म्यूजिक से प्यार... UN में पाकिस्तान को धोने वाली पेटल गहलोत को जान लीजिए

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के आतंकवाद का समर्थन करने वाले भाषण पर कड़ा जवाब दिया. भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर बेनकाब करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और उसने कई साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने यहां छुपाए रखा.

पेटल गहलोत भारत की UN में फर्स्ट सेक्रेटरी और सलाहकार हैं, जिन्हें जुलाई 2023 में स्थायी मिशन में नियुक्त किया गया था. (Photo: ITG)
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कड़ा पलटवार किया. भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब किया और जमकर खरी-खरी सुनाई. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने फिर से आतंकवाद का महिमामंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का अहम हिस्सा है. 
गहलोत ने याद दिलाया कि 25 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान ने यूएन सुरक्षा परिषद में ‘रेसिस्टेंस फ्रंट’ जैसे आतंकी संगठन को जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों के नरसंहार की जिम्मेदारी से बचाया था. उन्होंने कहा कि यह वही देश है जिसने दशकों तक ओसामा बिन लादेन को छुपाया और आतंकी कैंप चलाने की बात उनके मंत्री खुद मान चुके हैं. 

पेटल गहलोत ने पाकिस्तान को सुनाई खरी-खरी

गहलोत ने कहा कि हाल ही में भारतीय बलों की ओर से पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट किए जाने की तस्वीरें सार्वजनिक हैं. यदि पाकिस्तान इन जले और टूटे हुए रनवे और हैंगरों को जीत मानता है, तो उसे मानने दिया जाए. उन्होंने कहा कि सच यह है कि पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों का जिम्मेदार है और भारत हमेशा अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा. 

उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी लंबित मुद्दे हैं, उन्हें केवल द्विपक्षीय स्तर पर ही सुलझाया जाएगा और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी. पेटल गहलोत ने कहा कि यह भारत की पुरानी और स्पष्ट राष्ट्रीय नीति है.

कौन हैं पेटल गहलोत?

पेटल गहलोत भारत की संयुक्त राष्ट्र में सलाहकारों में से एक हैं. उन्हें जुलाई 2023 में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था. She The People के अनुसार, इससे पहले उन्होंने 2020 से 2023 तक तीन साल तक विदेश मंत्रालय की यूरोपियन वेस्ट डिविजन में अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम किया. अंडर सेक्रेटरी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वह भारतीय मिशन/कांसुलेट, पेरिस और सैन फ्रांसिस्को में भी तैनात रही हैं.

पेशेवर उपलब्धियों के अलावा, पेटल गहलोत म्यूजिक में भी रुचि रखती हैं और नियमित रूप से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर गिटार बजाते हुए वीडियो शेयर करती रहती हैं. इनमें उनका 'बेला चाओ' (Bella Ciao) और एलपी (LP) का 'Lost On You' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खासा लोकप्रिय हुआ है.

गहलोत ने बैचलर की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज, मुंबई से आर्ट्स में की, जिसमें उन्होंने राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र और फ्रेंच साहित्य में डिग्री प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की. इसके अलावा, उन्होंने मिडलबरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, मोंटेरे से भाषा व्याख्या (language interpretation) और अनुवाद में मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है.

---- समाप्त ----
