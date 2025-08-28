scorecardresearch
 

'कच्चातिवु श्रीलंका का हिस्सा और रहेगा...', एक्टर विजय के बयान पर श्रीलंकाई विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया

एक्टर विजय ने हाल ही में मदुरै की एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कच्चातिवु द्वीप को भारत में वापस लेने की मांग की थी. इस बयान पर श्रीलंकाई सरकार की कैबिनेट की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब सवाल किया तो विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने इसे खारिज कर दिया.

कच्चातिवु द्वीप लंबे समय से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय रहा है (File Photo- ITG)
तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर कच्चातिवु द्वीप (Katchatheevu) का मुद्दा गरमा गया है. तमिलगगा वेत्रि कझगम (TVK) प्रमुख और अभिनेता-राजनीतिज्ञ विजय ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए मांग की थी कि भारत को कच्छतीवु द्वीप श्रीलंका से वापस लेना चाहिए. विजय के इस बयान पर श्रीलंका की ओर से जवाब आया है.

दरअसल, 21 अगस्त को विजय ने कहा था, “प्रधानमंत्री जी, मेरे कुछ सवाल हैं. लगभग 800 भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाइयों से प्रभावित हुए हैं. मैं आपसे बड़ा कदम उठाने की मांग नहीं कर रहा, बस इतना कर दीजिए कि हमारे मछुआरों की सुरक्षा के लिए कच्चातिवु को श्रीलंका से वापस ले लीजिए. यही काफी होगा.”

अभिनेता विजय के इस बयान पर श्रीलंकाई सरकार की कैबिनेट की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब सवाल किया तो विदेश मंत्री विजिथा हेराथ ने इसे खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, “ऐसे बयान चुनावी माहौल में राजनीतिक लाभ के लिए दिए जाते हैं. इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. हमें केवल राजनयिक स्तर की बातचीत पर ही ध्यान देना चाहिए. कच्चातिवु श्रीलंका का हिस्सा है और रहेगा.”

गौरतलब है कि कच्चातिवु द्वीप लंबे समय से भारत और श्रीलंका के बीच विवाद का विषय रहा है. मछुआरों की सुरक्षा और समुद्री सीमा उल्लंघन के मुद्दों पर तमिलनाडु की राजनीति में यह अक्सर गरम मुद्दा बनता रहा है.

