scorecardresearch
 

Feedback

‘मोसाद जासूस’ कहे जाने पर भड़कीं काश पटेल की गर्लफ्रेंड... MAGA इन्फ्लुएंसर्स पर ठोका 5 मिलियन डॉलर का केस

अमेरिकी मूल की सिंगर ने आरोप लगाया है कि तीनों इन्फ्लुएंसर्स ने उन्हें एक इजरायली एजेंट के रूप में पेश किया और यह झूठ फैलाया कि उन्हें काश पटेल को फंसाने के लिए भेजा गया है.

Advertisement
X
विल्किंस के मुकदमे में कहा गया है कि वह अमेरिकी नागरिक हैं, ईसाई हैं, कभी इजरायल नहीं गईं (File Photo: AP)
विल्किंस के मुकदमे में कहा गया है कि वह अमेरिकी नागरिक हैं, ईसाई हैं, कभी इजरायल नहीं गईं (File Photo: AP)

एफबीआई निदेशक काश पटेल की गर्लफ्रेंड एलेक्सिस विल्किंस (Alexis Wilkins) ने कुछ MAGA (Make America Great Again) इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ 5 मिलियन डॉलर (लगभग ₹41.7 करोड़) के मानहानि के मुकदमे दायर किए हैं. उन्होंने इन लोगों पर यह झूठ फैलाने का आरोप लगाया है कि वे मोसाद की जासूस हैं, जिन्हें पटेल को फंसाने के लिए भेजा गया है.

विल्किंस ने अब तक तीन लोगों पर मुकदमा किया है. इनमें पूर्व एफबीआई एजेंट काइल सेराफिन, इन्फ्लुएंसर सैम पार्कर और हाल ही में कंजरवेटिव कमेंटेटर इलाइजा शेफर शामिल हैं.

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिकी मूल की सिंगर ने आरोप लगाया है कि इन तीनों ने उन्हें एक इजरायली एजेंट के रूप में पेश किया और यह झूठ फैलाया कि उन्हें काश पटेल को फंसाने के लिए भेजा गया है. ये आरोप पॉडकास्ट एपिसोड और सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुए, जिनमें विल्किंस को पूर्व मोसाद एजेंट, हनी ट्रैप और जासूसी में शामिल बताया गया था.

सम्बंधित ख़बरें

Senate Judiciary Committee hearing on oversight of the FBI on Capitol Hill in Washington, D.C
पहले FBI के जेट से गर्लफ्रेंड से मिलने गए... जब आरोप लगे तो काश पटेल बचाव में देने लगे देशभक्ति की दलील 
Asim Munir, Kash Patel,
'जय श्रीकृष्ण कहने वाले ने...', काश पटेल के मुनीर से हाथ मिलाने पर US में हंगामा 
काश पटेल बुधवार को सदन की न्यायिक समिति के समक्ष पेश हुए.
'मैं यह करूंगा...', ट्रंप-एपस्टीन बर्थडे लेटर की जांच पर FBI डायरेक्टर काश पटेल ने जताई सहमति  
वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में 'एफबीआई की निगरानी' पर सीनेट न्यायपालिका समिति की सुनवाई.(Photo: Reuters)
'ट्रंप आपको भी नहीं बख्शेंगे...', सीनेट में काश पटेल और डेमोक्रेट्स की झड़प 
B&W: अमेरिका में भारतीय का सिर कलम, नस्लीय नफरत और नेपाल का तख्तापलट 

विल्किंस ने एक के बाद एक मानहानि के मुकदमे दायर किए

विल्किंस के मुकदमे में कहा गया है कि वह अमेरिकी नागरिक हैं, ईसाई हैं, कभी इजरायल नहीं गईं और किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से उनका कोई संबंध नहीं है. 27 वर्षीय विल्किंस ने 28 अक्टूबर 2025 को फ्लोरिडा की साउदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इलाइजा शेफर के खिलाफ मुकदमा दायर किया. उन्होंने 5 मिलियन डॉलर या जूरी द्वारा तय की जाने वाली अधिक राशि के क्षतिपूर्ति, विशेष और दंडात्मक हर्जाने की मांग की है.

Advertisement

इससे पहले, उन्होंने अगस्त 2025 में काइल सेराफिन पर मानहानि का केस दायर किया था. न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकदमे में कहा गया कि सेराफिन ने स्वयं के लाभ के लिए झूठी कहानी गढ़ी और विल्किंस उनकी दुष्ट और झूठी बातों के लिए जवाबदेही चाहती हैं.

सोशल मीडिया पर झूठ के असर से टूटी विल्किंस

पत्रकार मेगन केली से बातचीत में विल्किंस ने बताया कि इन झूठे आरोपों ने उनके परिवार और उनकी प्रतिष्ठा को कितना नुकसान पहुंचाया. उन्होंने कहा था, “इन पोस्ट्स को लाखों लोगों ने देखा. लोगों ने मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना शुरू किया, हमारी जानकारी लीक की और तरह-तरह के आरोप लगाए. मैंने हमेशा अच्छे मूल्यों के लिए काम किया है, बच्चों से बात की है, लेकिन मुझे उस व्यक्ति को फंसाने का आरोप लगाया गया जिसे मैं प्यार करती हूं. ये बेहद अपमानजनक है.”

2023 में मिले थे काश पटेल और एलेक्सिस विल्किंस

काश पटेल फरवरी 2025 में एफबीआई निदेशक बने थे. इसके बाद से ही उनके निजी जीवन पर लगातार नजरें रही हैं. कुछ कंजरवेटिव यूजर्स ने यहां तक दावा किया कि विल्किंस एक इज़रायली जासूस हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पटेल और विल्किंस की मुलाकात 2023 में एक कंजरवेटिव इवेंट में हुई थी और तब से दोनों रिश्ते में हैं.

Advertisement

MAGA समर्थकों का यह भी दावा है कि पटेल की 'Kash Foundation' ही इन मुकदमों के पीछे है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement